Argentinië boven in San Juan: Tivani klopt twee landgenoten in spurt, Evenepoel behoudt jongerentrui LPB/JDK

02 februari 2019

Argentinië boven in de zesde etappe van de Ronde van San Juan. Nicolas German Tivani klopte op de brede boulevard van de Autodromo El Villicum twee landgenoten in de spurt. Daniel Diaz werd tweede, Daniel Zamora derde. Het was de eerste Argentijnse ritzege in deze Ronde van San Juan. Stan Dewulf eindigde als eerste Belg op de achtste plaats. De Colombiaan Winner Anacona blijft leider in het algemeen klassement.

Remco Evenepoel behoudt de groene jongerentrui. Evenepoel finishte niet met de eerste groep achter de drie vluchters. Zijn naaste belager voor het jongerenklassement, de Zwitser Gino Mäder, deed dat wél. De eindtijden werden, zoals het UCI-reglement stipuleert, echter opgemeten bij het binnendraaien van het autocircuit, op 3,2 km van de finish. Op dat moment zat Evenepoel wel degelijk nog mee in de achtervolgende groep, zodat hij zijn jongerentrui veilig stelde.

De Ronde van San Juan eindigt zondag met een criterium van 141,3 km, met start en aankomst in San Juan.

