Argentijnse fans bejubelen Evenepoel als "Messi van de koers", maar Belg weigert die titel: "Ik ben Remco"

03 februari 2020

10u50 112 Ronde van San Juan Remco Evenepoel is ‘hot’ in Argentinië. De jonge Belg werd er na de slotrit van de Ronde van San Juan - die hij won - gehuldigd en daar kwamen heel wat vurige Argentijnse fans op af. Het toptalent werd door de Zuid-Amerikanen bezongen en bejubeld als “de Messi van de koers”. Maar Evenepoel vindt het niet nodig om hem dat etiket op te kleven. “Yo soy Remco, no Messi.”

De podiumceremonie in Argentinië was speciaal, waarschijnlijk zowat de leukste van het jaar voor Evenepoel. “Zéker wel”, beaamde Evenepoel. “Er was heel veel publiek, zeker voor die witte trui. Dat was echt enorm. Ik had nog een klein cadeau voor hen, met mijn Spaanse speech (zie video boven). De mensen werden echt helemaal zot.” Je zou voor minder, als de ‘Messi van de koers’ - zoals Evenepoel in Argentinië bejubeld werd - de moeite doet om je toe te spreken in het Spaans.

“Wat ik tegen de mensen heb gezegd? Ik heb de lokale bevolking een goede avond gewenst, gezegd dat alles goed gegaan is en dat ze allemaal voor altijd in mijn hart zullen zitten. Super positief, want het is ook een heel goede week geweest. Dat ze me de ‘Messi van de koers’ noemen? Dat is leuk, maar niet nodig. Ik ben Remco, niet Lionel Messi. Hij is zo’n grote ster dat ik misschien nooit de kans krijg om hem te ontmoeten.”

Evenepoel gaat overigens allerminst met lege handen naar huis. “Ik heb dan een Argentijns voetbalshirt gekregen, dat was super cool.” En dan was er ook nog de uit de kluiten gewassen trofee die hij mee naar huis. “Hoe ga ik dat doen?”, lachte hij. “Ik weet niet of er nog plaats voor is in onze bagage. Wat een beker!” Misschien kan Evenepoel raad vragen aan ervaringsdeskundige Tom Boonen.

“Het was een fantastische week”

Voor Evenepoel is het de tweede rittenkoers die hij wint. Vorig jaar was hij de beste in de Ronde van België. Op de erelijst in San Juan volgt Evenepoel de Colombiaan Winner Anacona op. En ondanks het feit dat hij in de leiderstrui reed, reed Evenepoel gewoon in dienst van sprinter Alvaro Hodeg in de laatste kilometers.

“Ik heb gewoon mijn job gedaan en dat was ook zo afgesproken. De eindzege was toch al bijna binnen”, zegt Evenepoel daarover in onderstaande video. “Ik denk toch dat we het peloton op een lint getrokken hebben en Hodeg heeft ook kunnen sprinten, maar het was opnieuw net niet. Maar ik denk dat we er het maximale hebben uitgehaald. Het was een fantastische week. De hele ploeg was op de afspraak”, zei Evenepoel onder meer.

Dat de verwachtingen alleen maar zullen toenemen? Dat mag. Maar ik zal er rustig onder blijven Remco Evenepoel

Verandert deze eindzege nu iets aan de status van Evenepoel binnen Deceuninck-Quick.Step? “Dat weet ik niet. Ik kan daar niets over zeggen. Ik ga gewoon mijn best blijven doen, zowel in functie van de ploeg als voor het kopmanschap. Dat de verwachtingen alleen maar zullen toenemen? Dat mag. Maar ik zal rustig blijven en het gewoon van koers tot koers bekijken.”

De volgende opdracht voor Evenepoel wordt de Ronde van de Algarve, een korte rittenkoers in Portugal. Wat zijn daar de doelen? “Momenteel nog niets. Er is ook opnieuw een tijdrit en dat parcours moet me wel kunnen liggen. Waarschijnlijk zal ik opnieuw proberen mikken op een goed klassement. Maar we zien wel. De vorm is al goed en ik ga hem nog proberen opbouwen tot en met de Tirreno. Daarna ga ik het even rustig aan doen en dan trek ik op hoogtestage in functie van de Waalse Pijl en de Giro.”

A star in the making 😀 pic.twitter.com/NCBUAMCiyk Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Gaviria wint slotrit

De Colombiaan Fernando Gaviria sprintte uiteindelijk naar de zege in de slotrit. Voor de 25-jarige Gaviria was het al zijn derde ritzege deze week. Eerder won hij de tweede en vierde etappe. Evenepoel legde de basis voor zijn eindzege dinsdag met overtuigende winst in de tijdrit. Het twintigjarige toptalent wordt op het eindpodium geflankeerd door de Italiaan Filippo Ganna (tweede op 0:33) en de Spanjaard Oscar Sevilla (derde op 1:01).

Uitslag:

1. Fernando Gaviria (Col/UAE-Team Emirates) in 2u58:03

2. Peter Sagan (Slk) z.t.

3. Alvaro Hodeg (Col)

4. Manuel Belletti (Ita), 5. Hugo Hofstetter (Fra), 6. Rudy Barbier (Fra), 7. Davide Appollonio (Ita), 8. Sebastian Mora (Spa), 9. Nelson Soto (Col), 10. Marco Benfatto (Ita) ...

Eindstand:

1. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step) in 23u13:59

2. Filippo Ganna (Ita) op 0:33.

3. Oscar Sevilla (Spa) 1:01.

4. Brandon McNulty (VSt) 1:21, 5. Miguel Eduardo Florez (Col) 2:11, 6. Nelson Oliveira (Por) 2:27, 7. Guillaume Martin (Fra) 2:28, 8. Cesar Paredes (Col) 2:36, 9. Gavin Mannion (VSt) 2:53, 10. Juan Pablo Dotti (Arg) 3:05 ...

