Argentijnse dienster die klacht indiende tegen Iljo Keisse reageert: “Ze moeten niet naar dit land komen om vrouwen als dingen te behandelen” TLB/JDK

30 januari 2019

08u25

Bron: Telesol, CyclingNews 5 Wielrennen Geen Iljo Keisse meer in de Ronde van San Juan. De organisatie van de Argentijnse rittenkoers besliste om de 36-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step Geen Iljo Keisse meer in de Ronde van San Juan. De organisatie van de Argentijnse rittenkoers besliste om de 36-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step uit de wedstrijd te zetten nadat de Gentenaar een compromitterende houding aannam op een foto met een Argentijnse dienster. De vrouw in kwestie diende verontwaardigd klacht in en reageerde inmiddels ook op het voorval.

Het was de Argentijnse krant Telesol die met het nieuws uitpakte. Een vrouwelijke fan wou tijdens één van de trainingsritten voor de Ronde van San Juan op de foto met de renners van Deceuninck-Quick.Step. Keisse ging daarbij grappend in een weinig verhullende pose achter de vrouw in kwestie staan.

“Ik spreek een beetje Engels en wist niet dat de Ronde van San Juan zou plaatsvinden”, aldus de vrouw bij Telesol. “De renners legden uit wat ze precies deden. Ze vertelden dat ze in Argentinië waren om deel te nemen aan de koers. Ik vroeg hen dan of ik met hen op de foto mocht.”

“Toen we de foto namen, hoorde ik de ploeg lachen. Ik dacht eerst dat het om een grap ging, maar achteraf besefte ik wat er gebeurd was. Het was geen ongeluk. Ik ben boos om het voorval. Erg boos. Ik was aan het werk en vroeg gewoon om een foto. Ik voelde me niet gerespecteerd en trok naar de politie om een klacht in te dienen. Ik heb al met mijn advocaten gepraat om te zien wat we kunnen doen. Mijn partner zag de situatie en kan dus getuigen.”

“Ze moeten niet naar dit land komen om vrouwen als dingen te behandelen. Dit is Argentinië en hij kan hier niet zomaar komen doen wat hij wil. Ik hoop dat ze hem sanctioneren.” De organisatie van de wielerwedstrijd heeft die wens van de dienster dus alvast ingewilligd. Gisteren bood de renner al publiekelijk zijn verontschuldigingen aan.

