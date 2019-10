Arbeidsrechtbank spreekt zich uit over contractbreuk Van Aert bij team Nuyens MG

22 oktober 2019

06u54 0 Wielrennen De arbeidsrechtbank van Mechelen oordeelt vandaag of de contractbreuk van Wout van Aert bij het team van Nick Nuyens terecht is geweest.

Van Aert verbrak zijn contract, dat liep tot het einde van 2019, op 17 september 2018. De renner, zijn manager Jef Van den Bosch en hun advocaat Walter Van Steenbrugge riepen daarvoor “dwingende redenen” in. Nick Nuyens zou in de cross van Geraardsbergen in september 2018, mensen binnen het team onder druk hebben gezet om belastende verklaringen af te leggen over Wout van Aert.

Dat is door Nick Nuyens, zijn zakenpartner Chris Compagnie en hun advocaat Rudi Desmet, altijd ontkend. Zijn gaan ervan uit dat de contractbreuk aangestuurd werd door het feit dat Van Aert in 2019 al voor de Nederlandse Jumbo-Visma ploeg wilde koersen.

Half november vorig jaar kreeg Wout van Aert van de UCI inderdaad de toestemming om in 2019 voor Jumbo-Visma te rijden. Hij reed een erg succesvol seizoen, met overwinningen in het Critérium du Dauphiné en de Tour de France. Van Aert herstelt nu van een zware crash in de tijdrit van de Tour in Pau.

De arbeidsrechtbank van Mechelen spreekt zich vandaag uit over de “dwingende redenen” van de contractbreuk. Er hangt Van Aert een schadeclaim boven het hoofd. Oordeelt de arbeidsrechtbank dat de contractbreuk niet terecht is, dan eist Nick Nuyens een schadeloosstelling van meer dan een half miljoen euro. Van Aert riskeert ook een boete van 50.000 Zwitserse frank (43.809 euro) bij de UCI en een schorsing.