Aqua Protect-Veranclassic gaat met Kenny Dehaes voor zeges in 2018: "Belangrijk om onze toekomst te verzekeren"

19 januari 2018

20u56 1 Wielrennen Aqua Protect-Veranclassic is klaar voor een nieuw seizoen. De opvolger van het vroegere Wallonie-Bruxelles gaat zijn tweede seizoen in als continentaal team en geeft daarin alle kansen aan de jeugd. De Waalse tegenhanger van Sport Vlaanderen-Baloise, zeg maar. Meest in het oog springende renners: Kenny Dehaes en Franklin Six, het neefje van wijlen Frank Vandenbroucke.

Niet alleen de fietsmerken zetten hun beste beentje voor op Velofollies, maar ook de wielerteams zijn in grote getale aanwezig. Aqua Protect-Veranclassic maakte van de gelegenheid zelfs gebruik om in de Kortrijkse expohallen het nieuwe team voor 2018 voor te stellen. "Velofollies is al jaren een van dé belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor het Belgische wielrennen, zelfs op het Europese toneel heeft deze wielerbeurs een grote naam. Reden te meer dus om hier ons team voor te stellen."

De Waalse formatie haalde vorig seizoen tien zeges binnen. Een fraai getal, maar in de iets grotere wedstrijden moest het team van ex-wielrenner en manager Christophe Brandt zich vooral tevreden stellen met ereplaatsen. "2017 was een mooi jaar, we deden het daarin beter dan gedacht en konden ons op bepaalde momenten toch wel tonen. De bedoeling voor 2018 is om beter te doen en nog iets meer te winnen in de koersen die ons nauw aan het hart liggen. Bovendien zouden we ook graag weer de Ronde van Vlaanderen rijden. Het wordt dus zaak voor onze renners om zich vroeg in het seizoen te tonen. Voor het team én voor de sponsors. Onze verbintenis met het Waals Gewest loopt af in 2019, het is dus belangrijk om de toekomst van het team te verzekeren. We zijn gelukkig wel al met nieuwe onderhandelingen gestart, hopelijk gaat het nu dankzij sterke prestaties de goede kant uit."

Dehaes: "Leuk om met jong geweld als Franklin rond te rijden"

Nieuw gezicht bij Aqua Protect is Kenny Dehaes. De voormalige spurter van Lotto-Soudal en Wanty-Groupe Gobert verandert het geweer van schouder in 2018 om op continentaal niveau zeges binnen te halen. "Het project spreekt hier me echt aan. Ik ken ploegleider Amorison uiteraard nog vanuit mijn tijd bij Lotto en zo ben ik eigenlijk direct in de ploeg gerold. Ik voel veel vertrouwen en heb toch wel ambitie. Dat ik hier door jong geweld omringd wordt, is uiteraard ook leuk."

Eén van die jongere renners die Dehaes naar nieuwe zeges moet loodsen is Franklin Six. De 21-jarige man uit Ploegsteert moet de lead-out verzorgen voor zijn kopman, maar denkt in de eerste plaats vooral aan zijn ontwikkeling. "Mijn doel is om zoveel mogelijk te leren. Ik moet vooral de fiets het werk laten doen en helpen waar ik kan voor het team."

Met Alex Kirsch telt het team nog een interessante jongeling. De Luxemburger reed vorig jaar in zware omstandigheden naar een sterke tweede plaats in de GP Samyn en droomt nu van meer. "Ik wil dit jaar écht werken voor een zege. Het zou leuk zijn als het lukt in een van de kleinere semiklassiekers als de GP Samyn. Ook het Luxemburgs kampioenschap is wel een wedstrijd die ik graag zou willen winnen. Het is een mooie trui met toch wel een aantal illustere voorgangers."