Apocalyptische tijdrit zorgt voor chaos. Deen Mikkel Bjerg wint weer, Van Moer vijfde DMM

24 september 2019

13u31 6 Wielrennen Drie op rij voor Mikkel Bjerg. De 21-jarige Deen kroonde zich in Harrogate voor de derde keer tot wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. In apocalyptische omstandigheden werd Brent Van Moer 5de. Ilan Van Wilder kwam ten val en kon een topnotering vergeten.

Het regent oude wijven. Wie dat spreekwoord aan de lijve wou ondervinden, was vandaag best in Harrogate te vinden voor het WK tijdrijden bij de beloften. De renners onder 23 jaar trokken zich op gang in de gietende regen. Omstandigheden die steeds slechter zouden worden.

Met Ilan Van Wilder en Brent Van Moer - vorig jaar tweede op de WK-tijdrit in Innsbruck - had ons land twee renners om mee te strijden voor een topnotering. Helaas voor die eerste viel zijn tijdrit letterlijk en figuurlijk in het water.

Van Wilder reed net wanneer het parcours in een halve oceaan was veranderd. Onze landgenoot kwam ten val en kon een goeie chrono vergeten. Schandalig, zou hij achteraf zeggen. “Het was niet verantwoord.”

Toch ging de tijdrit door. De ene spectaculaire valpartij volgde de andere op. De toptijd bleef in handen van de vrij vroeg gestarte Ian Garrison. Het was wachten op de favorieten en kijken in hoeverre zij te lijden kregen onder de omstandigheden.

Minder zo bleek. Titelverdediger Bjerg degradeerde de tegenstand aan het eerste tussenpunt, Van Moer liet een aardige vijfde tijd noteren. Beiden schuwden de risico’s niet. Bjerg bleef zo op koers voor zijn derde wereldtitel bij de beloften. Van Moer hield status quo op plaats vijf.

Aan het eind van het verhaal gaf hij 44 tellen toe op Bjerg. De Deen legde zijn 30,3 kilometer af in 40:20. De Amerikanen Garrison en McNulty vergezellen hem op het podium.