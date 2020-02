Anonieme profrenner getuigt: “Er waren vorig jaar al geruchten in het peloton dat de beruchte doker Ferrari uit zijn schuilplaats was gekropen” DMM

05 februari 2020

12u28

Bron: Cycling Tips 0 Wielrennen De geruchten dat dopingdokter Michele Ferrari zou samenwerken met Astana-renners Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko beheerst het wielernieuws. Volgens The Secret Pro doen er al langer verhalen de ronde in het peloton.

Eerst en vooral: wie of wat is The Secret Pro? Sommigen hebben er misschien al van gehoord, anderen nog niet. Telkens er wat loos is in het wielerwereldje, is de kans groot dat er een post op de Australische wielerwebsite Cycling Tips verschijnt van een anonieme renner. De coureur in kwestie geeft daarin zijn visie op de feiten en meestal doet hij dat met informatie die alleen in de buik van het peloton bekend is.

Velen hebben in het verleden al gegist, maar de identiteit van de anonieme renner die in zijn pen kruipt, is nog altijd niet gekend. Wat The Stig is voor Top Gear, dat is The Secret Pro voor de wielerwereld. De eerste blogposts dateren van 2013. Het zou gaan om “een renner die meerdere grote rondes, klassiekers en WK’s heeft gereden en die in sommige van die wedstrijden hoog in de uitslag eindigde.”

De namen van Edvald Boasson Hagen en ex-renner Simon Gerrans duiken het meest op. Ook Adam Hansen wordt vaak genoemd. The Secret Pro reed volgens één van zijn columns de Ronde van Italië in 2015. Toen al stelde hij het overwicht van Astana aan de kaak: “Zes Astana-renners bij de eerste 25 in de tussenstand, dat is buitenaards in wat voor mij de zwaarste grote ronde uit mijn carrière was.”

Ferrari

In het verleden liet The Secret Pro onder meer ook zijn licht schijnen op de onwaarschijnlijke raid van Chris Froome over de Colle delle Finestre. In een andere blogpost had hij het dan weer over hoe hij en zijn collega-renners in het peloton kijken naar trainingsplatform Zwift. In zijn jongste worp gaat hij dieper in op de recente nieuwsberichten rond Astana en dopingdokter Michele Ferrari.

Deense media berichtten enkele dagen geleden op basis van een 24 pagina’s tellend geheim rapport van de antidopingorganisatie CADF dat er wel degelijk banden zijn tussen Astana en Ferrari. Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko zouden vorig jaar allebei een beroep hebben gedaan op de Italiaan die in het verleden manager Alexander Vinokourov onder zijn hoede had en nu voorgoed uit het wielrennen verbannen is.

Schuilplaats

Ferrari zou de ploeg ook vergezeld hebben tijdens de Ronde van Catalonië in 2019. Vreemd aangezien zowel Lutsenko als Fuglsang er niet aan de start stond. Alle partijen ontkennen met klem de geruchten die circuleren. Toch valt er moeilijk naast de opvallend goeie prestaties van beide renners te kijken. Zowel Fuglsang als Lutsenko reden vorig jaar buiten de verwachtingen om een indrukwekkend seizoensbegin.

“In maart hoorde ik al geruchten dat de beruchte dokter Ferrari uit zijn schuilplaats was gekropen”, vertelt The Secret Pro. “Het nieuws dat deze week naar buiten kwam, bevestigt die geluiden. Al zijn er op sommige details na wel wat verschillen. Het verhaal circuleerde in het peloton, maar ik had geen idee of het waar was of niet. Ik kan wel niet ontkennen dat ik me toen zorgen maakte. En nu nog meer.”

“Het gerucht was dat de dokter gezien was op zijn favoriete hoek van de klim waar hij vroeger vaak mee geassocieerd werd. En dat er een zekere renner in een Astana-outfit op dat moment intervaltraining op die helling aan het doen was”, aldus The Secret Pro. De berg waar de anonieme renner naar refereert is de Col de la Madone even buiten Nice. Daar testte Ferrari vroeger Lance Armstrong in z'n gloriejaren.

Koolhydraten

“Ik heb het eerder al gezegd en ik zal het nu nog eens opnieuw zeggen: als je vaak met dezelfde renners koerst, dan merk je snel verschillen in conditie op. Wel, ik héb ze opgemerkt. Al kan het ook aan de grotere opname van koolhydraten liggen,” stelt The Secret Pro. Fuglsang gaf zelf als voornaamste reden voor zijn vormcurve van vorig jaar aan dat hij sinds de winter van 2019 een ander dieet volgde.

“Soms voel ik me een idioot die denkt dat we allemaal aan hetzelfde eind van het touw trekken, maar dat doen we niet. Er zullen altijd opportunisten zijn die valsspelen. Dat is in de zakenwereld zo en in de sport. We moeten kijken hoe deze zaak verder zal lopen, maar ik verwacht niet dat alles snel opgelost zal worden. Waarom zou het? Ik weet het allemaal niet, maar het stemt me triest.”

Intussen raakte bekend dat het CADF het onderzoek naar Fuglsang en Lutsenko en hun vermeende banden met Michele Ferrari klasseert. Dat betekent dat het befaamde rapport van 24 pagina’s niet naar de Internationale Wielerunie (UCI) wordt gestuurd en er bijgevolg geen verdere actie ondernomen wordt.