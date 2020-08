Annemiek Van Vleuten wint na straffe achtervolging voor tweede jaar op rij Strade Bianche: “Plots mocht ik aan de bak” MXG/MCA

01 augustus 2020

16u07 8 Wielrennen Annemiek van Vleuten (37) heeft voor het tweede jaar op rij de Strade Bianche op haar naam geschreven. De Nederlandse wereldkampioene kwam solo aan in Siena.

Lange tijd was er nochtans geen spoor van Van Vleuten. Mavi Garcia, een Spaanse van 36, koos het ruime sop en bouwde een comfortabele voorsprong uit op een achtervolgende groep. Daar was Amanda Spratt de grootste naam. Van Vleuten volgde in het peloton op meer dan vijf minuten.

Op minder dan dertig kilometer van de streep besloot de Nederlandse de achtervolging in te zetten. Ze rolde het groepje met Spratt op en reed in een mum van tijd de kloof naar Garcia dicht. De tijdsnotering kon niet volgen. Garcia klampte nog even aan maar op de steile slotpuist in Siena liet Van Vleuten de Spaanse makkelijk achter zich.

Van Vleuten: “Ik dacht dat de koers gelopen was”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Annemiek van Vleuten en Jolien D’hoore superenthousiast over vrouwenversie Parijs-Roubaix: “Het mooiste coronacadeau” (+)