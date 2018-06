Annelies Dom is Belgisch kampioen na prangende sprint: "Ik koers nog steeds met volle overtuiging en passie" Redactie

24 juni 2018

11u43

De 32-jarige Annelies Dom (Lotto-Soudal) is in Binche, na 103,2 kilometer of zes ronden van elk 17,2 kilometer, Belgisch kampioene op de weg bij de vrouwen elite geworden. Dom haalde het in een sprint met vier van haar teamgenote Valerie Demey en Sanne Cant werd derde. Sofie De Vuyst finishte als vierde.

Na amper drie kilometer koers vormde zich een kopgroep met vier rensters. Daar maakten Alana Castrique, Kim De Baat, Sarah Ten Hartog en Fatima Berton deel van uit. Dit kwartet mocht een maximale voorsprong van 1:50 bijeen fietsen. Over halfkoers trok Laura Verdonschot in de tegenaanval. Zij kreeg wat verderop het gezelschap van Lotte Kopecky. Dit duo kwam bij de vier vroege vluchters en net voor het ingaan van de drie laatste ronden trok Lotte Kopecky alleen in de aanval. Zij zong het evenwel niet lang uit.

Sprint met vier

Het sein dan voor Kelly Van Den Steen om samen met Sanne Cant te gaan versnellen. Sofie De Vuyst repte zich in haar eentje naar de twee leiders. Met nog 40 kilometer voor de finish kreeg ook Annelies Dom aansluiting met de kopgroep en kregen we zo vier leidsters. Zij trokken de twee laatste ronden in met een voorsprong van 31 seconden op de grote groep. Valerie Demey trachtte op 32 kilometer van de finish de kopgroep te vervoegen. Haar teamgenote bij Lotto-Soudal, Julie Van De Velde, sloot bij haar aan. Voor even toch want voor Van De Velde ging het plots allemaal te snel en zij moest Demey laten rijden. Die kreeg met nog 21 kilometer te rijden dan weer versterking van Ann-Sophie Duyck en Kaat Hannes.

Bij het ingaan van de slotronde smolten deze twee groepjes samen en volgde het peloton op 25 seconden. Annelies Dom en Sofie De Vuyst lieten daarna hun metgezellen in de steek. Met nog 9 kilometer voor de eindmeet sloot voorin ook Sanne Cant met Valerie Demey aan. In de vluchtersgroep probeerden de Lotto-Soudalrensters Valerie Demey en Annelies Dom afwisselend een uitval op de te zetten. Noch Sanne Cant noch Sofie De Vuyst lieten dit begaan. De vier trokken de slotkilometer in. Sanne Cant trok van ver de sprint aan maar werd snel geremonteerd. Uiteindelijk bleef Annelies Dom de snelste voor haar teamgenote Valerie Demey.

Dom: "Volle passie"

"Er was al vrij snel in de wedstrijd een aanval met vier rensters. Die kregen vlug meer dan één minuut. Daar werd in de groep wel zeer zenuwachtig op gereageerd. Sommige probeerden de kloof te dichten, anderen wilden dat dan weer niet. Wij hadden van de teamleiding de opdracht gekregen om ons de eerste twee ronden sowieso rustig te houden. Dat gebeurde ook", meldde kersvers kampioene Annelies Dom.

"Wij speelden met de ploeg ook niet op één pion. Iedereen kreeg zijn kans. In de breedte hebben wij de wedstrijd gemaakt. In de juiste ontsnapping zaten wij ook met twee rensters. Dat maakte het voor ons wel gemakkelijk. Bovendien hadden wij als excuus dat Lotte Kopecky in de grote groep zat. Zij was onze kopvrouw. Wij zijn met onze kopgroep wel goed blijven samenwerken en probeerden soms een uitval op te zetten. Dat lukte niet en uiteindelijk draaide het uit op een sprint met vier. Ik bleek daarin de snelste met de titel tot gevolg", vervolgde Annelies Dom.

Stoppen in 2020

Annelies Dom mag nu een heel seizoen met de tricolore trui rondrijden. "Wat dat gaat geven weet ik nog niet. Het is immers de eerste keer dat ik Belgisch kampioene wordt. De mensen langs de weg zullen me nu wel vlugger opmerken. Ik kick evenwel niet op het feit dat ik nu bekender ga worden in het peloton. Ik koers nog steeds met volle overtuiging en met volle passie. Daarvoor doe ik het nu eenmaal. De aandacht van de media is misschien wel leuk en dat neem ik er graag bij", verduidelijkte Annelies Dom

De kersverse kampioene is ook actief op de piste. "En dat wil ik zo nog wel een tijdje houden ook", vervolgt Annelies Dom. "Ik zou graag stoppen in 2020 in Tokio tijdens de Olympische Spelen. Maar dat is nog veraf. Eerst wil ik wat genieten van deze titel", lachte Dom.