Annelies Dom is Belgisch kampioen na prangende sprint: "Ik koers nog steeds met volle overtuiging en passie" Redactie

24 juni 2018

11u43

Bron: Belga 0 Wielrennen De 32-jarige Annelies Dom (Lotto-Soudal) is in Binche, na 103,2 kilometer of zes ronden van elk 17,2 kilometer, Belgisch kampioene op de weg bij de vrouwen elite geworden. Dom haalde het in een sprint met vier van haar teamgenote Valerie Demey en Sanne Cant werd derde. Sofie De Vuyst finishte als vierde.

Na amper drie kilometer koers vormde zich een kopgroep met vier rensters. Daar maakten Alana Castrique, Kim De Baat, Sarah Ten Hartog en Fatima Berton deel van uit. Dit kwartet mocht een maximale voorsprong van 1:50 bijeen fietsen. Over halfkoers trok Laura Verdonschot in de tegenaanval. Zij kreeg wat verderop het gezelschap van Lotte Kopecky. Dit duo kwam bij de vier vroege vluchters en net voor het ingaan van de drie laatste ronden trok Lotte Kopecky alleen in de aanval. Zij zong het evenwel niet lang uit.

Sprint met vier

Het sein dan voor Kelly Van Den Steen om samen met Sanne Cant te gaan versnellen. Sofie De Vuyst repte zich in haar eentje naar de twee leiders. Met nog 40 kilometer voor de finish kreeg ook Annelies Dom aansluiting met de kopgroep en kregen we zo vier leidsters. Zij trokken de twee laatste ronden in met een voorsprong van 31 seconden op de grote groep. Valerie Demey trachtte op 32 kilometer van de finish de kopgroep te vervoegen. Haar teamgenote bij Lotto-Soudal, Julie Van De Velde, sloot bij haar aan. Voor even toch want voor Van De Velde ging het plots allemaal te snel en zij moest Demey laten rijden. Die kreeg met nog 21 kilometer te rijden dan weer versterking van Ann-Sophie Duyck en Kaat Hannes.

Bij het ingaan van de slotronde smolten deze twee groepjes samen en volgde het peloton op 25 seconden. Annelies Dom en Sofie De Vuyst lieten daarna hun metgezellen in de steek. Met nog 9 kilometer voor de eindmeet sloot voorin ook Sanne Cant met Valerie Demey aan. In de vluchtersgroep probeerden de Lotto-Soudalrensters Valerie Demey en Annelies Dom afwisselend een uitval op de te zetten. Noch Sanne Cant noch Sofie De Vuyst lieten dit begaan. De vier trokken de slotkilometer in. Sanne Cant trok van ver de sprint aan maar werd snel geremonteerd. Uiteindelijk bleef Annelies Dom de snelste voor haar teamgenote Valerie Demey. (lees onder de foto verder)

Dom: "Volle passie"

"Er was al vrij snel in de wedstrijd een aanval met vier rensters. Die kregen vlug meer dan één minuut. Daar werd in de groep wel zeer zenuwachtig op gereageerd. Sommige probeerden de kloof te dichten, anderen wilden dat dan weer niet. Wij hadden van de teamleiding de opdracht gekregen om ons de eerste twee ronden sowieso rustig te houden. Dat gebeurde ook", meldde kersvers kampioene Annelies Dom.

"Wij speelden met de ploeg ook niet op één pion. Iedereen kreeg zijn kans. In de breedte hebben wij de wedstrijd gemaakt. In de juiste ontsnapping zaten wij ook met twee rensters. Dat maakte het voor ons wel gemakkelijk. Bovendien hadden wij als excuus dat Lotte Kopecky in de grote groep zat. Zij was onze kopvrouw. Wij zijn met onze kopgroep wel goed blijven samenwerken en probeerden soms een uitval op te zetten. Dat lukte niet en uiteindelijk draaide het uit op een sprint met vier. Ik bleek daarin de snelste met de titel tot gevolg", vervolgde Annelies Dom.

(lees onder de foto verder)

Stoppen in 2020

Annelies Dom mag nu een heel seizoen met de tricolore trui rondrijden. "Wat dat gaat geven weet ik nog niet. Het is immers de eerste keer dat ik Belgisch kampioene wordt. De mensen langs de weg zullen me nu wel vlugger opmerken. Ik kick evenwel niet op het feit dat ik nu bekender ga worden in het peloton. Ik koers nog steeds met volle overtuiging en met volle passie. Daarvoor doe ik het nu eenmaal. De aandacht van de media is misschien wel leuk en dat neem ik er graag bij", verduidelijkte Annelies Dom

De kersverse kampioene is ook actief op de piste. "En dat wil ik zo nog wel een tijdje houden ook", vervolgt Annelies Dom. "Ik zou graag stoppen in 2020 in Tokio tijdens de Olympische Spelen. Maar dat is nog veraf. Eerst wil ik wat genieten van deze titel", lachte Dom.

Demey: "Onze tactiek werd perfect afgewerkt"

Valerie Demey maakte bij het overschrijden van de eindmeet eveneens een winnend gebaar. Haar teamgenote Annelies Dom finishte immers net voor haar. Demey pakte een zilveren medaille waardoor Lotto-Soudal meteen twee vrouwen op het podium had.

"Ik ben in mijn eentje op zoek gegaan naar de vluchtersgroep. Even kreeg ik de steun van mijn teamgenote Julie Van De Velde maar zij kon het hoge tempo net niet volgen. Uiteindelijk slaagde ik er toch in nog een mooie finale te rijden met Annelies Dom, Sanne Cant en Sofie De Vuyst", begon Valerie Demey.

"Het was een heel tactische koers. Typisch voor een Belgisch kampioenschap. Wij waren hier met zeven sterke rensters aan de start gekomen in Binche. Dat moesten we uitspelen en dat hebben we perfect aangepakt door telkens iemand mee te sturen in een ontsnapping. In de finale zaten wij met Annelies en ikzelf met twee pionnen van de ploeg. We zijn in de slotronde dan ook elk om beurt gaan aanvallen maar ze lieten ons niet begaan. En dan de sprint. Die begon Sanne Cant van ver op kop. Zij sloeg even een kloof maar dan konden Annelies en ik respectievelijk over de eindmeet bollen. Super mooi. Eén en twee op een Belgisch kampioenschap. Ons doel met de ploeg is dus meer dan geslaagd. Onze tactiek werd perfect afgewerkt", besloot Valerie Demey.

Zesde plek levert Nathalie Bex Belgische titel bij beloften op

Aan een zesde plaats had Nathalie Bex (Experza-Foorlogix) genoeg om zich tot Belgisch kampioene bij de vrouwen beloften te kronen. Zij kreeg als tweede Saartje Vandenbroucke en als derde Lotte Rotman naast zich op het podium

"Ik wist dat er in de kopgroep niemand zat die kans maakte op de gouden medaille bij de beloften. Daarom richtte ik mijn pijlen op Jolien D'hoore. Ik wist dat zij wel heel dicht zou finishen in de sprint. Maar ik slaagde tijdens de groepssprurt erin haar achter mij te houden. Ik werd dus tweede van de groepssprint na Kaat Hannes", meldde Nathalie Bex.

"Ik ben natuurlijk blij met deze trui en titel. In de nationale 1.15 koersen mag ik deze trui aantrekken. Dus is het mijn betrachting toch wel enkele zogeheten kermiskoersen te rijden. Met mijn team Experza-Foorlogix werken wij een zeer internationaal programma af waardoor ik dat shirt niet mag dragen dan. Dus net wat meer kleine koersen rijden is nu het devies".

Podium women U23 #BKBinche #CBBinche 🇧🇪🏆



1. Nathalie Bex

2. Saartje Vandenbroucke

3. Lotte Rotman pic.twitter.com/OeOtcmBXdZ Belgian Cycling(@ BELCycling) link

Erelijst

1959 Victoire Van Nuffel

1960 Rosa Sels

1961 Annie Vermeiren

1962 Yvonne Reynders

1963 Yvonne Reynders

1964 Denise Bral

1965 Louisa Smits

1966 Marie-Rose Gaillard

1967 Christiane Geerts

1968 Marguerita Dams

1969 Nicole Vandenbroeck

1970 Nicole Vandenbroeck

1971 Mariette Laenen

1972 Mariette Laenen

1973 Nicole Vandenbroeck

1974 Nicole Vandenbroeck

1975 Mariette Laenen

1976 Yvonne Reynders

1977 Nicole Vandenbroeck

1978 Maria Herrijgers

1979 Maria Herrijgers

1980 Nele D'Haene

1981 Gerda Sierens

1982 Jenny De Smet

1983 Ingrid Mekers

1984 Nele D'Haene

1985 Josiane Vanhuysse

1986 Agnes Dusart

1988 Agnes Dusart

1989 Sylvie Slos

1990 Veronique De Roose

1991 Kristel Werckx

1992 Godelieve Jansens

1993 Kristel Werckx

1994 Heidi Van de Vijver

1995 Els Decottenier

1996 Sonja Vermeylen

1997 Sonja Vermeylen

1998 Heidi Van de Vijver

1999 Cindy Pieters

2000 Evy Van Damme

2001 Evy Van Damme

2002 Ine Wannijn

2003 Anja Nobus

2004 Natascha Maes

2005 Corine Hierckens

2006 Veronique Belleter

2007 Ludivine Henrion

2008 Ilse Geldhof

2009 Ludivine Henrion

2010 Liesbet De Vocht

2011 Evelyn Arys

2012 Jolien D'Hoore

2013 Liesbet De Vocht

2014 Jolien D'Hoore

2015 Jolien D'Hoore

2016 Kaat Hannes

2017 Jolien D'Hoore

2018 Annelies Dom