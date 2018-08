Ann-Sophie Duyck aangedaan na elfde plek op EK tijdrijden: "Vorig jaar kon ik twee tandjes hoger duwen" BF & MDB

08 augustus 2018

12u39 4 Wielrennen Een herhaling van haar EK-zilver vorig jaar zat er in Glasgow niet in: Ann-Sophie Duyck miste haar doel met een verhoopte topachtplaats en eindigde pas elfde: “Dit jaar loop ik precies achter de feiten aan.”

Nog voor de achtste kilometer van het parcours zag Duyck zich ingehaald door de latere Nederlandse winnares Ellen van Dijk, maar niet dat dat haar uit haar lood sloeg. “Ellen is de topfavoriete en ik wist sowieso dat dat kon gebeuren, vorig jaar won ze ook met een grote voorsprong. Ik heb mijn eigen koers gereden en voelde me niet slecht, maar wist dat ik ook geen superdag had zoals vorig jaar. Toen kon ik een tand of twee groter duwen. Nu moest ik op die bergop lichter schakelen. En dat dalende stuk na het dorpje Torrance zou me moeten liggen, maar ik zakte alleen maar verder weg. Ik kreeg niemand in het vizier, dan wist ik dat ik niet prima bezig was. Ik bleef me maximaal geven, maar het was niet genoeg. Ik wou top-8 halen op dit EK, dus ik kan niet tevreden zijn.”

Met een topachtplek op een EK zou Duyck al voldoen aan het criterium om haar contract als topsportster bij Sport Vlaanderen te behouden, wat voor gemoedsrust zorgt. Nu ligt de druk groter om op het komende WK in Innsbruck te presteren: “Dat hoort bij de stress van het topsportbestaan. Tijdens de koers ben ik daar niet mee bezig. Maar sowieso is top-8 rijden een basis als tijdrijdster. Op de Olympische Spelen krijg je dan een olympisch diploma. Ik moet nu proberen beter te doen op het WK, maar dat zal zwaarder zijn. Als ik op het EK al die stap zou gezet hebben, had ik een mooie motivatie.”

Duyck vraagt zich af hoe het komt dat ze niet haar niveau van vorig jaar haalt: “Ik heb keihard toegewerkt naar dit EK. De laatste dagen verliep alles nog vlot op verkenning en het gevoel zat goed. Maar op de wedstrijddag komt het er niet uit. Het is alsof ik dit jaar wat achter de feiten aanloop.”

Van Dijk schenkt Nederland gouden plak

Ann-Sophie Duyck heeft de zilveren medaille van vorig jaar niet kunnen doortrekken in Glasgow. Op het EK tijdrijden bij de vrouwen zette ze de elfde tijd neer. Nederland kaapte dan weer de eerste twee medailles weg. Het goud was voor Ellen van Dijk, het zilver ging naar Anna van der Breggen.

Nederland boven in het vrouwenwielrennen. Ook in Glasgow verpletterden onze noorderburen de concurrentie. Op het kletsnatte wegdek was Anna van der Breggen op weg naar de gouden plak met een tijd van 41.41,13. Totdat Ellen van Dijk haar landgenote van de hot seat duwde. Na 32,3 kilometer koersen tegen de klok was Van Dijk twee tellen sneller dan Van der Breggen.

De tijd van 41.39,70 die Van Dijk neerzette, was onbereikbaar voor Ann-Sophie Duyck. Een zilveren medaille zoals vorig jaar zat er nooit echt in. Onze landgenote reed nagenoeg heel de wedstrijd rond op de elfde plaats en dat werd uiteindelijk ook haar plek aan de finish. Op twee minuten en 29 seconden van winnares Van Dijk. Het brons was voor de 36-jarige Duitse Trixi Worrack.