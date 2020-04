Andy Schleck pessimistisch in podcast Lance Armstrong: “Ik denk niet dat we in 2020 nog koersen gaan zien, daarna zullen er slachtoffers vallen” DMM

27 april 2020

16u38

Bron: 'The Move' 0 Wielrennen Het wielervoorjaar (die er eigenlijk nooit is geweest) zit erop. Ook voor ‘The Move’ - de wekelijks podcast van Lance Armstrong - is het even voorbij. In de laatste aflevering liet de Amerikaan oud-concullega Andy Schleck aan het woord. “Het wielrennen moet zich resetten, want er zullen slachtoffers vallen.”

Net als in de Tour was ook Lance Armstrong dit voorjaar terug in het peloton. Virtueel althans, bij het ontbreken aan voorjaarsklassiekers diepte de intussen 48-jarige Texaan telkens een editie uit het verleden op om te becommentariëren. Voor Luik-Bastenaken-Luik keerde Armstrong samen met gasten Johan Bruyneel, George Hincapie, Stephen Roche en Andy Schleck terug naar de edities van 1987 en 2009.

Vooral die laatste editie nam een groot deel van de aflevering in beslag. Anno 2009 rolde Andy Schleck alles en iedereen op richting Luik. Philippe Gilbert probeerde te anticiperen met een uitval na de Côte de la Redoute, maar de Luxemburger was die dag een klasse te sterk. Schleck wipte op 18 kilometer voorbij onze landgenoot op weg naar zijn eerste en enige zege in Luik. Joaquim Rodriguez en Davide Rebellin vervolledigden het podium.

Philippe Gilbert was toen nog niet op zijn best en hij bleef vooral telkens dezelfde fouten maken in Luik-Bastenaken-Luik. Andy Schleck

Pissed off

Schleck - in de woorden van Armstrong een ‘great kid’ en een ‘cool dude’ - verkeerde die dag naar eigen zeggen in de vorm van zijn leven. “Ik had die winter geen blessures en ik was ook niet ziek geweest. Ik was er al een paar keer dicht bij geweest, maar die grote zege ontbrak nog. Ik was ‘angry, pissed off and motivated at the same time’. Kortom, een ideale mix van gevoelens om een wielerwedstrijd te winnen”, aldus Schleck.

“We hadden die dag ook een goed plan uitgetekend met de ploeg. Ik begon haast elke helling op kop en liet me dan uitzakken om zoveel mogelijk energie te sparen. Mijn broer en Jakob Fuglsang deden echt zotte dingen. Toen zag je voor het eerst dat Fuglsang een toekomst had in deze wedstrijd. Hij heeft 100 kilometer de kop getrokken. Vanaf het keerpunt in Bastenaken tot bij mijn aanval op de Roche aux Faucons.”

Het was daar dat Schleck zijn raid naar de zege inzette. Op de uitloper overvleugelde hij Philippe Gilbert. “Ik wou absoluut daar aanvallen. Uit de voorgaande Ardennenklassiekers kon ik opmaken dat enkel Rebellin me zou kunnen volgen. Toen hij niet mee was, ging ik all-in. Het was nooit mijn bedoeling om lang met Gilbert samen te rijden. Hoe langer ik hem zou meepakken, hoe gevaarlijker hij zou worden”, vertelt Schleck.

Armstrong: “Even back then Gilbert was not a pannenkoek.” Waarop Schleck: “Hij was nog niet op zijn best toen en hij bleef vooral dezelfde fouten maken. De wedstrijd ging door zijn geboortedorp en daar wou hij telkens aanvallen voor de ogen van zijn fans. Ik wist toen al dat het onmogelijk was om Luik-Bastenaken-Luik te winnen met een aanval vanop La Redoute. Dat was de fout die Gilbert telkens maakte.”

Misschien is het tijd voor de wielerwereld om op de resetknop te drukken. De Tour hoeft hierna niet meer zo allesbepalend te zijn. Andy Schleck.

Rooskleurig

Schleck - nog altijd maar 34 - houdt dezer dagen nog steeds zijn fietsenwinkel in Luxemburg open, maar ook hij ontsnapt niet aan de gevolgen van het coronavirus. Toen Armstrong hem naar zijn mening vroeg over de gevolgen van het virus op de wielersport, bleek de Luxemburger behoorlijk pessimistisch. “Ik denk niet dat we nog koersen gaan zien in 2020. Ook de Tour niet.”

“Ik woon hier op een steenworp van de Franse grens. Ik zie wat daar gebeurt. Ziekenhuizen kunnen de stroom aan patiënten amper aan. September is nog ver, maar als mensen nu nog niet op straat kunnen tenzij ze mondmaskers dragen en anderhalve meter afstand houden, dan zie ik niet in hoe de Tour kan doorgaan. Na dit jaar heb ik er ook geen idee van hoe de economie en de wielerwereld er uit zullen zien”, vertelt Schleck.

“Ik zie het niet al te rooskleurig in. Er zullen slachtoffers vallen”, vervolgt Schleck. “De Tour is de levensboom van het wielrennen. Zonder de Tour gaan sponsors afhaken, zowel voor wielerploegen als voor kleinere wedstrijden. Ik hoop dat de Tour kan doorgaan natuurlijk, ook al is het maar één week. Maar misschien is het tijd voor de wielerwereld om op de resetknop te drukken. De Tour hoeft hierna niet meer allesbepalend te zijn.”

Schleck gelooft niet dat e-cyclingwedstrijden valabele alternatieven zijn voor het wegvallen van wegwedstrijden. “Een sponsor heeft vooral zichtbaarheid nodig en dat ontbreekt een beetje”, zegt Schleck. Volgens medegast Johan Bruyneel is er ook sportief een probleem. “Kijk, naar Remco Evenepoel. Niemand stelt zijn talent in twijfel, maar ook hij wordt weggereden. Simpelweg omdat hij die enorme wattages niet kan ontwikkelen op de rollen.”

Lees ook:

“Red de bilspleet”: Armstrong herbeleeft heroïsche edities van Parijs-Roubaix met Bruyneel en heeft boodschap voor de renners