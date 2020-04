Andrei Tchmil is geopereerd aan kankergezwel Redactie

05 april 2020

17u03

Bron: Belga 0 Wielrennen Voormalig wielrenner Andrei Tchmil heeft een kankergezwel operatief laten verwijderen. Dat bevestigde hij in een bericht op Facebook.

"Beste vrienden, twintig jaar geleden won ik de koers van mijn dromen", verwijst de Oekraïense Belg naar zijn zege in de Ronde van Vlaanderen in 2000. "Twintig jaar later heb ik tegen een andere concurrent moeten vechten, die niet te verslaan leek, die je stilletjes van binnenuit opeet - kanker."

Tchmil (57) onderging een operatie in het Italiaanse Brescia. "Een grote dankjewel aan professor Baiochi Gianluca en zijn medische team voor de bevrijdende operatie, de hulp en de steun die ik mocht ontvangen. Het leven is een wedstrijd die verdergaat.”



