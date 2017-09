André Greipel spurt naar zege in eerste editie Omloop van de Westhoek Bewerkt door GVS

16u35

Bron: Belga 0 HelderNovaes85 Wielrennen André Greipel (Lotto Soudal) heeft vandaag de allereerste editie van de Omloop van de Westhoek (1.1) gewonnen. Na 177 kilometer tussen Nieuwpoort en Poperinge was de Duitse spurter sneller dan Bert Van Lerberghe en Tom Devriendt.

Voor Greipel komt er zo een einde aan een reeks van bijna vijf maanden zonder overwinning. 'De Gorilla' mocht op 6 mei voor het laatst zijn handen in de lucht steken na de tweede etappe van de Ronde van Italië.



Na de passage aan de poldervlakte De Moeren, na 25 kilometer koers, vormde zich een kopgroep met dertien renners. Daar maakten Tosh Van der Sande, Michael Van Staeyen, Iljo Keisse, Sander Cordeel, Jonas Rickaert, Jenthe Biermans, Jordi Van Dingenen, Twan Castelijns, Julien Duval, Nico Denz, Tim Ariesen, Mark McNally en Rasmus Fossum Tiller deel van uit. Nog voor de aanvang van de tweede plaatselijke ronde smolt echter alles opnieuw samen. Het bleef heel onrustig in de grote groep waarin diverse renners, onder wie Yves Lampaert en Tom Devriendt, een uitval probeerden op te zetten. Alexis Gougeard en Brian van Goethem versnelden daarna. Viacheslav Kuznetsov probeerde de kloof in zijn eentje naar de twee leiders te overbruggen, maar slaagde niet in zijn opzet.

Massasprint

Gougeard en Van Goethem trokken de laatste ronde in met een voorsprong van 45 seconden op het peloton waarin de mannen van Quick-Step Floors en Lotto Soudal het tempo bepaalden. Wat verderop was ook dit verhaaltje uit. Het sein dan voor Victor Campenaerts om te gaan versnellen. Hij kreeg onmiddellijk Anthony Turgis, Sjoerd van Ginneken, Alan Riou, Timothy Stevens, Tom Wirtgen en Rasmus Fossum Tiller mee in steun. Op vijftien kilometer van de finish splitte de kopgroep en reden enkel nog Victor Campenaerts, Anthony Turgis, Rasmus Fossum Tiller en Timothy Stevens in de aanval. Niet voor lang evenwel, want op tien kilometer van de finish was weer alles te herdoen. Niemand slaagde er nog in om de massasprint te ontlopen en daarin toonde André Greipel zich de sterkste. De Duitser was eerder al de sterkste in de Trofee Porreres, de vierde etappe in de Ronde van de Algarve, de vijfde rit in Parijs-Nice en de tweede etappe in de Giro.

O gorila voltou! ¿¿ @AndreGreipel vence o #OmloopWesthoek ¿¿¿¿. Primeira vitória do alemão desde o Giro d'Italia. #ciclismo pic.twitter.com/y3ZWPgKUsz — Helder Novaes (@HelderNovaes85) 30 september 2017