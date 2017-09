André Greipel spurt naar zege in eerste editie Omloop van de Westhoek - Visconti juicht in Ronde van Emilia Bewerkt door GVS

Bron: Belga 2 HelderNovaes85 Wielrennen André Greipel (Lotto Soudal) heeft vandaag de allereerste editie van de Omloop van de Westhoek (1.1) gewonnen. Na 177 kilometer tussen Nieuwpoort en Poperinge was de Duitse spurter sneller dan Bert Van Lerberghe en Tom Devriendt.

Voor Greipel komt er zo een einde aan een reeks van bijna vijf maanden zonder overwinning. 'De Gorilla' mocht op 6 mei voor het laatst zijn handen in de lucht steken na de tweede etappe van de Ronde van Italië.



Na de passage aan de poldervlakte De Moeren, na 25 kilometer koers, vormde zich een kopgroep met dertien renners. Daar maakten Tosh Van der Sande, Michael Van Staeyen, Iljo Keisse, Sander Cordeel, Jonas Rickaert, Jenthe Biermans, Jordi Van Dingenen, Twan Castelijns, Julien Duval, Nico Denz, Tim Ariesen, Mark McNally en Rasmus Fossum Tiller deel van uit. Nog voor de aanvang van de tweede plaatselijke ronde smolt echter alles opnieuw samen. Het bleef heel onrustig in de grote groep waarin diverse renners, onder wie Yves Lampaert en Tom Devriendt, een uitval probeerden op te zetten. Alexis Gougeard en Brian van Goethem versnelden daarna. Viacheslav Kuznetsov probeerde de kloof in zijn eentje naar de twee leiders te overbruggen, maar slaagde niet in zijn opzet.

Massasprint

Gougeard en Van Goethem trokken de laatste ronde in met een voorsprong van 45 seconden op het peloton waarin de mannen van Quick-Step Floors en Lotto Soudal het tempo bepaalden. Wat verderop was ook dit verhaaltje uit. Het sein dan voor Victor Campenaerts om te gaan versnellen. Hij kreeg onmiddellijk Anthony Turgis, Sjoerd van Ginneken, Alan Riou, Timothy Stevens, Tom Wirtgen en Rasmus Fossum Tiller mee in steun. Op vijftien kilometer van de finish splitte de kopgroep en reden enkel nog Victor Campenaerts, Anthony Turgis, Rasmus Fossum Tiller en Timothy Stevens in de aanval. Niet voor lang evenwel, want op tien kilometer van de finish was weer alles te herdoen. Niemand slaagde er nog in om de massasprint te ontlopen en daarin toonde André Greipel zich de sterkste. De Duitser was eerder al de sterkste in de Trofee Porreres, de vierde etappe in de Ronde van de Algarve, de vijfde rit in Parijs-Nice en de tweede etappe in de Giro.

Greipel: "Ploeg reed sterke finale"

"Deze zege komt als een kleine opluchting", moest Greipel toegeven. "Ik had mijn twee vorige sprints gewonnen, maar die waren niet voor de overwinning. Ik heb altijd geprobeerd om kalm te blijven, en dat is niet altijd gemakkelijk als je niet wint. Ik voelde dat het vertrouwen tussen mezelf en de ploeg intact was gebleven en ik wist dat de overwinning terug moest komen. Ik ben vandaag uiteraard heel blij met onze prestatie."



"Het was een heel snelle koers, het gemiddelde lag ongeveer rond 48 kilometer per uur. Het was ook een zeer ongecontroleerde wedstrijd en dat hadden we op voorhand verwacht", stelde André Greipel. "Wij hebben Tosh Van der Sande in de belangrijkste ontsnapping meegestuurd. Op veertig kilometer voor de finish hebben we de controle over het peloton genomen om het op een massasprint te laten uitdraaien. De lead-out hebben we goed gedaan met Tosh Van der Sande, Moreno Hofland, Jens Debusschere en Jasper De Buyst. We zijn kalm gebleven en wij hebben een sterke finale gereden."

Uitslag top 10

1. André Greipel (Dui/Lotto-Soudal) de 188 km in 3u43:10 (gem 50,545 km/u)

2. Bert Van Lerberghe

3. Tom Devriendt

4. Rudy Barbier (Fra)

5. Kristoffer Halvorsen (Noo)

6. Baptiste Planckaert

7. Andre Looij (Ned)

8. Twan Castelijns (Ned)

9. Timothy Dupont

10. Jérémy Lecrocq (Fra);

Visconti pakt de bloemen in Ronde van Emilia

De Italiaan Giovanni Visconti heeft vandaag in eigen land voor de eerste keer de Ronde van Emilia (Ita/1.BC) op zijn naam geschreven. Voor de 34-jarige renner van Bahrain-Merida was het meteen ook de eerste zege van het seizoen.Hij haalde het licht afgescheiden van zijn landgenoot Vincenzo Nibali en de Colombiaan Rigoberto Uran. Beste Belg was Ben Hermans met een tiende plaats.



Na goed vijftien kilometer werd de kopgroep van de dag gevormd met Adrien Niyonshuti, Redi Halilaj, Davide Ballerini, Jacopo Mosca, François Bidard, Nicolas Edet en Fabien Doubey. Wat verderop sloten hierbij ook nog Lorenzo Rota en Nicola Bagioli aan. Zij boekten een maximale voorsprong van zeven minuten, maar zouden na de eerste beklimming van San Luca gegrepen worden.



Het sein dan voor Jan Bakelants om te gaan versnellen, het was meteen de start van een razende finale. Op zestien kilometer van de finish versnelde Giovanni Visconti. Hij pakte vrij snel een halve minuut voorsprong, ook al werd er hevig jacht op hem gemaakt. In een afdaling kwam Esteban Chaves, die de tegenreactie leidde, zwaar ten val. Tijdens de slotklim werd Visconti nog fel belaagd, maar hij kon alsnog zegevieren.

Uitslag top 10

1. Giovanni Visconti (Ita/Bahrain-Merida) de 223,3 km in 5u31:50 (gem 40,376 km/u)

2. Vicenzo Nibali (Ita) op 0:12

3. Rigoberto Uran (Col) 0:15

4. Nicolas Roche (Ier) 0:19

5. Gianni Moscon (Ita) 0:23

6. Alexis Vuillermoz (Fra) 0:26

7. Diego Ulissi (Ita)

8. Thibaut Pinot (Fra)

9. Jack Haig (Aus) 0:33

10. Ben Hermans

