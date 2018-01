André Greipel boekt 17de etappezege in Tour Down Under Redactie

De Duitser André Greipel heeft de eerste etappe in de Tour Down Under gewonnen, de Australische rittenwedstrijd die het begin inluidt van de WorldTour-kalender. Na een rit van 145 km tussen Port Adelaide en Lyndoch haalde Greipel het in de sprint voor thuisrijder Caleb Ewan en wereldkampioen Peter Sagan. Het was Greipels zeventiende etappezege in de Tour Down Under. De 35-jarige Duitser werd ook eindwinnaar in 2008 en 2010.

Greipel: "Voldoende energie voor het slot"

"Het was een mooie spurt, het ging snel, maar ik kon lang wachten om mijn versnelling te plaatsen. Het is altijd leuk om hier te rijden. Door de warmte zijn de ritten minder stressvol. Als ik dan ook nog eens win, is het plaatje compleet."

Ook bloemetjes naar de ploegmakkers van Lotto-Soudal mochten niet ontbreken. "Ik moet mijn collega's bedanken, want het team bereidde de spurt goed voor. Helaas begonnen we deze koers met een renners minder (door administratieve problemen mag Bjorg Lambrecht de Tour Down Under niet rijden, red.) waardoor we het achtervolgingswerk aan andere ploegen lieten. Daardoor hadden we nog voldoende energie over voor het slot."

