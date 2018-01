André Greipel boekt 17de etappezege in Tour Down Under Redactie

06u34

Bron: Belga 2 EPA

De Duitser André Greipel heeft de eerste etappe in de Tour Down Under gewonnen, de Australische rittenwedstrijd die het begin inluidt van de WorldTour-kalender. Na een rit van 145 km tussen Port Adelaide en Lyndoch haalde Greipel het in de sprint voor thuisrijder Caleb Ewan en wereldkampioen Peter Sagan. Het was Greipels zeventiende etappezege in de Tour Down Under. De 35-jarige Duitser werd ook eindwinnaar in 2008 en 2010.