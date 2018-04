AMSTEL RETRO: Het Russisch gevaar, een Oude Belg en Gilbert die de nul wegveegt Dries Mombert

15 april 2018

07u30 0 Wielrennen De Amstel Gold Race. Voor ons het perfecte moment om in de geschiedenisboeken te duiken. Een heroïsche editie, een vergeten winnaar of gewoon zomaar. Vandaag keren we terug naar de eerste overwinning van Mister Cauberg hemzelve. De Amstel anno 2010.

Geen hoofdvogel voor Philippe Gilbert (35) in de kasseiklassiekers dit seizoen. Onze landgenoot reeg met Quick.Step de successen aaneen, maar zelf winnen zat er tot nu toe niet in. Tweede in de E3 Harelbeke en derde in de Ronde van Vlaanderen, dat wel. De Ardennees had ongetwijfeld gehoopt op meer, maar gelukkig zijn de heuvelklassiekers er nog. Gilbert kan vandaag met een vijfde zege in de Amstel Gold Race op gelijke hoogte komen van recordhouder Jan Raas. 'Phil' won de jongste van alle klassiekers in 2010. Tijd om nog eens te kijken hoe dat precies in z'n werk ging.

Eyjafjallajökull

Jawel, acht jaar geleden teistert de IJslandse vulkaan met de onuitspreekbare naam het Europese luchtruim. Door een enorme aswolk wordt het vliegverkeer boven West-Europa lamgelegd en net daardoor kan een in bloedvorm verkerende Alejandro Valverde niet naar de start in Maastricht afzakken. De Gold Race blijft tot op heden een manco op het rijkgevulde palmares van de Spanjaard, ook in 2010 zou dat zo blijven. Wie vertrekt dan wel als favoriet? Titelverdediger Sergiy Ivanov, de Luxemburgse broertjes Schleck, Damiano Cunego en wereldkampioen Cadel Evans.

Traditionele Amstel

Nog in 2010 ziet het parcours van de klassieker in Nederlands Limburg er flink anders uit dan datgene wat de renners vandaag voorgeschoteld krijgen. De Eyserbosweg, de Keutenberg en de Cauberg spelen een veel prominentere rol diep in de finale. De streep ligt in tegenstelling tot de voorbijgaande jaren op de top van de Cauberg. Het ideale terrein dus voor mannen met een extra punch.

Zes vluchters

Naar goede gewoonte leukt een vlucht van zes renners het wedstrijdbegin op. De zes aanvallers delen hun inspanning goed in, al maakt het peloton zich maar weinig zorgen. Met niet minder dan 31 hellingen waaien de vluchters automatisch wel terug en dat is ook het geval. Op goed twintig kilometer van de aankomst kan de 45ste Amstel Gold Race in al zijn hevigheid losbarsten.

Schleck opent op Eyserbos

Met nog 19 kilometer te gaan een schicht. Het is de Luxemburgse vlag die van God en klein pierke wegknalt. Andy Schleck kent een sterk moment, maar opereert in Nederland vooral in functie van broer Fränk. Eén week later is het aan de jongste van beide broertjes in Luik-Bastenaken-Luik. Op de Eyserbos brengt één man alle favorieten terug aan het wiel van de latere Tourwinnaar: Philippe Gilbert.

Autoritaire 'Phil'

Slechts enkele favorieten kunnen volgen, maar aan de voet van de Fromberg klit het weer samen. Andy geeft er dan maar een nieuwe snok aan, weer is het Gilbert die als eerste reageert. Onze landgenoot van Omega Pharma-Lotto laat op 18 april 2010 werkelijk niemand wegrijden. Wanneer ex-winnaar Damiano Cunego wegspringt, dicht 'Phil' opnieuw het gat. Gilbert zet zich daarna autoritair op kop, enkel Cunego, Fränk Schleck en Kolobnev kunnen volgen.

Alleen over de titelverdediger

De schifting is gemaakt, maar de topfavorieten werken onvoldoende samen. Wereldkampioen Cadel Evans brengt de rest terug in de aanloop naar de gevreesde Keutenberg (1,7 kilometer met pieken tot 17%). In de nieuw gevormde kopgroep loeren de renners even naar elkaar en daar profiteert titelverdediger Ivanov van om namens Katusha weg te stuiven. De Rus kiest een goed moment, maar op de Keutenberg loopt hij ei zo na een verkoudheid op. Gilbert demonstreert, lost iedereen en gaat op en over Ivanov.

Het Russische gevaar

"Het was nog iets te vroeg, ik kon niet ver genoeg wegrijden en dus besloot ik om me opnieuw te laten inlopen", zou Gilbert zijn actie achteraf verklaren. Onze landgenoot laat zich na zijn demonstratie inderdaad weer inlijven door de achtervolgende groep favorieten. Daar verschijnen opnieuw Cunego, Fränk Schleck en het duo Kolobnev-Ivanov ten tonele. Het Katusha duo profiteert meteen door Kolobnev vooruit te sturen. Blijft de Amstel na 2009 ook in 2010 een kolfje naar Russische hand?

Met twintig naar de Cau

Neen, want Kolobnev slaagt er niet in zijn inspanning door te trekken. Gilbert laat in de achtergrond Van den Broeck met nog een rist andere renners terugkeren. De Morkhovenaar werkt zich te pletter om Kolobnev net voor de Cauberg bij te halen. Bij het aansnijden van de Valkenburgse heuvel zit nog een kleine twintig man samen met kansen op de zege. Na een leuk spel van voortdurende demarrages komt het nu op één ultiem eindschot aan.

De Waele effent het pad

Aan de voet van de slotklim durft een verrassende naam het als eerste aan om zijn demarrage te plaatsen. De 35-jarige Bert De Waele beleeft het moment van zijn carrière en trekt namens Landbouwkrediet ten aanval. Gilbert - wie anders - volgt de ouderdomsdeken gezwind. De Waele vormt de ideale springplank voor de Ardennees. Is het een eerste keer raak voor 'Phil' in 'zijn' heuvelklassiekers?

Vierende 'Phil'

Gilbert slaat een indrukwekkend gat en bewijst in 2010 een eerste keer dat de Cauberg hem als gegoten zit. Onze landgenoot komt in 2011, 2014 en 2017 nog drie keer terug om toe te slaan op en rond de Cauberg. In 2012 legt hij er dan weer de basis voor zijn wereldtitel. Met nog 50 meter te gaan in de Amstel van acht jaar geleden kan Gilbert intussen uitgebreid beginnen vieren. Hesjedal en Kreuziger staan niet op de foto, De Waele wordt knap 4de. Het is halverwege april overigens de eerste seizoenswinst voor Omega Pharma-Lotto.