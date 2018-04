Amstel-koersdirecteur na ongeluk Goolaerts: "Hoe hard het ook klinkt, de koers gaat altijd door" GVS

14 april 2018

08u30

Bron: NUsport 5 Wielrennen Tal van mensen toonden vorige week zondag onbegrip toen Parijs-Roubaix niet werd stilgelegd toen de betreurde Michael Goolaerts na een hartfalen stevig ten val kwam. Leo van Vliet, de koersdirecteur van de Amstel Gold Race, begrijpt echter de keuze van zijn Franse collega's. Dat vertelt de Nederlander aan NUsport.

Van Vliet heeft in de aanloop naar 'zijn' Amstel Gold Race stevig nagedacht over wat hij zou doen mocht de koersdirecteur in zulke verschrikkelijke situatie staan. "Het is heel moeilijk in te schatten wat je zou doen", aldus Van Vliet aan NUsport. "Maar de wedstrijd gaat gewoon door. Dat is ook zo in bedrijven en in het normale leven. Hoe hard het ook klinkt: die jongen komt er niet door terug. Wielrennen is een harde sport, maar daar kies je voor. Bij elke valpartij zie je dingen waarbij je denkt: die komt nooit meer overeind. Dat kun je niet stoppen."

"Ik heb hier 20 jaar geleden al over nagedacht" gaat de koersdirecteur verder. "Maar er kan natuurlijk een moment zijn dat alle ploegen zeggen: nu rijden we niet meer verder, want wat er gebeurd is, is te ernstig." Bij de start van de Amstel zal er trouwens een minuut stilte worden gehouden. Ook dat was een beslissing die flink werd afgewogen. "Ik heb deze week een beetje mijn informatie ingewonnen. Moeten we het wel doen? Ze hebben het deze week in de Brabantse Pijl al gedaan, maar dit wordt natuurlijk de eerste WorldTour-wedstrijd waar de ploegen rijden die ook Parijs-Roubaix reden. Uit respect voor wat er gebeurd is, gaan we die minuut stilde dus morgen wel doen", verklaart Van Vliet.