Amerikaans toptalent Quinn Simmons op non-actief gezet na statement pro-Trump en gebruik van zwart, wuivend handje

01 oktober 2020

08u59

Bron: Cyclingtips 0 Wielrennen De Amerikaanse presidentsstrijd en het debat rond rassendiscriminatie dringt zelfs door tot in de diepste gelederen van het wielerpeloton. Niet zonder gevolgen, want Trek-Segafredo besliste om toptalent Quinn Simmons (19) op non-actief te zetten na enkele uitlatingen op Twitter.

135ste op 10:45 van winnaar Marc Hirschi. Het debuut van Quinn Simmons in de Waalse Pijl was gisteren zeker niet even straf te noemen als dat van pakweg Mauri Vansevenant. Geen schande, want Simmons is in de wieg gelegd voor het Vlaamse werk. De jonge Amerikaan droomt van Parijs-Roubaix. Deze winter werd hij door Trek-Segafredo nog binnengehaald als de Remco Evenepoel voor het klassieke werk.

Net als Evenepoel vorig jaar deed, stapte Simmons deze winter rechtstreeks van de junioren naar de profs over. De Amerikaan is bij gebrek aan WK voor junioren dit jaar zelfs nog altijd de regerende wereldkampioen bij de categorie onder 19 jaar. Simmons is hoe dan ook geen gewone vlerk. Vanuit het kamp van Trek-Segafredo klonk het dat hij op winterstage heel wat ervaren profs het nakijken gaf.

Veelbelovende adelbrieven, al bracht het voorjaar niet wat er van hem verwacht werd. Simmons startte wel, maar kwam niet aan in de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. Overtraind naar eigen zeggen, de coronabreak kwam niet ongelegen. Daarna volgde wél succes. Simmons werd 16de in de Ronde van Polen, een koers op WorldTour-niveau gewonnen door Evenepoel én hij finishte met zijn 19 lentes als zesde in de Bretagne Classic.

Clearly a Trumper

Simmons leek klaar voor de uitgestelde Vlaamse klassiekers die er deze maand aankomen, maar een politiek statement doet hem nu mogelijk de das om. Simmons uitte zich op Twitter immers als een aanhanger van president Donald Trump. Het politieke debat in de VS loopt hoog op, zeker nu de laatste rechte lijn is ingezet naar de presidentsverkiezingen op 3 november tussen Trump en zijn Democratische tegenstander Joe Biden.

Nederlands wielerjournaliste José Been tweette naar aanleiding van het eerste - verhitte - verkiezingsdebat tussen Biden en Trump dat al wie haar volgde en tegelijk Trump steunde, kon beschikken. “Ik hoop dat deze vreselijke presidentstermijn afloopt. Er zijn geen excuses om die gemene en vreselijke man te volgen of erop te stemmen.”

Simmons dacht daar als aanhanger van Trump het zijne van en reageerde met een laconieke “Bye”, vergezeld van een emoji met een zwaaiende, zwarte hand. Het hoeft weinig betoog dat het politieke statement meteen op veel reactie kon rekenen. Toen iemand daarbij openlijk de vraag stelde of Simmons een Trump-supporter was, bevestigde Simmons met de Amerikaanse vlag: “Klopt helemaal.”

That’s right 🇺🇸 Quinn Simmons(@ QuinnSimmons9) link

Non-actief

De opmerkingen van de wereldkampioen bij de junioren en vooral het daarbij opvallende zwarte handje vielen niet in goeie aarde bij werkgever Trek-Segafredo. Het WorldTour-team reageerde meteen en maakte zelfs bekend Simmons op non-actief te zetten. We mogen tot nader order een streep onder zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober) trekken.

“Trek-Segafredo is een organisatie die inclusiviteit hoog in het vaandel draagt en een ploeg die wil staan voor een meer diverse en rechtvaardige sport voor alle atleten”, klinkt het in een statement op de website van de wielerploeg. “Hoewel we het recht op vrije meningsuiting steunen, houden we mensen verantwoordelijk voor hun woorden en daden.”

De ploeg tilt zwaar aan de tweets van de jonge renner en dan vooral aan de keuze voor het zwarte handje. “Quinn Simmons heeft online verklaringen afgelegd die naar onze mening verdeeldheid zaaien, aanstootgevend en zelfs schadelijk zijn voor het team, het professionele wielrennen, de fans en de mooie toekomst die we hopen te creëren voor de sport.”

“Als reactie hierop zal Simmons tot nader order niet voor Trek-Segafredo koersen. Het team en zijn partners zullen samen bekijken hoe we hier verder mee zullen omgaan. We zullen de fans en het publiek op de hoogte houden van de beslissingen die we in deze kwestie nemen. De ploeg zal met Quinn samenwerken om hem te helpen begrijpen wat de gepaste toon is die een atleet in zijn positie moet gebruiken.”

In response, Trek-Segagfredo does not condone comments or actions from its riders that add to divisive conversations. The Team will work with Quinn to help him understand the appropriate tone of conversation an athlete in his position should maintain. Trek-Segafredo(@ TrekSegafredo) link

Kritiek op zwarte wielrenner

Dat Trek-Segafredo zo ingrijpend reageert heeft misschien iets te maken met de commotie rond fietsenmerk Trek. De constructeur levert fietsen aan bij de Amerikaanse politie en besliste dat te blijven doen, ondanks de recente protesten in de VS tegen politiegeweld tegenover zwarten. Dat Simmons nu een gekleurde hand gebruikt om zijn politiek statement kracht bij te zetten, getuigt op zijn minst van raciale onverschilligheid.

Het was bovendien niet de eerste keer dat Simmons in die context in opspraak kwam. Toen zijn landgenoot Cory Williams - een beloftevolle renner met zwarte huidskleur - stelde dat hij ondanks zijn vele jeugdsuccessen nooit een kans kreeg in de nationale profselecties, stuurde Simmons hem in een persoonlijk bericht dat hij gewoon niet snel genoeg was.

Williams zette de conversatie openbaar voor 85.000 volgers op Instagram. Simmons verontschuldigde zich en gaf te kennen dat hij enkel Billy Innes, het hoofd van de jeugdwerking in het Amerikaanse wielrennen, wou verdedigen. Simmons wou naar eigen zeggen Williams’ talent niet in vraag stellen. Het is in elk geval tijd voor bezinning voor de 19-jarige Amerikaan. De vraag is nu of we hem dit jaar nog weer in het peloton te zien krijgen.

Wielerjournaliste José Been reageerde van haar kant aangedaan op het nieuws over de schorsing van Simmons. “Ik lag vannacht 3,5 uur wakker. Ik vind het vreselijk dat Simmonszijn geliefde klassiekers moet missen. Hem schorsen zou nooit mijn keuze zijn”, tweet ze. “Quinn volgde mijn Twitteraccount niet en ik heb hem nooit gevraagd te antwoorden. Vanuit mijn Europese perspectief is zijn reactie niet zo explosief als het in de VS zou zijn. Deze hele puinhoop heeft mij geleerd ver weg van de politiek te blijven. Lesje geleerd.”

