Als twee honden vechten om een been lopen De Buyst en Van der Sande ermee heen: Belgisch duo pakt leiding na derde nacht Zesdaagse FHN/DMM

16 november 2018

06u26 0 Wielrennen Terwijl twee honden vechten om een been loopt een derde ermee heen. Van bij de start van de derde avond ging Iljo Keisse op zoek naar punten. Met Viviani nam hij de leiding over van De Ketele-Ghys, maar na de ploegkoers kwamen De Buyst-Van der Sande op kop.

Keisse en Viviani blijven met de regelmaat van een goed lopende klok punten verzamelen. De keizer van ‘t Kuipke begon vlijmscherp aan de derde avond. “Een test”, verduidelijkte Keisse. “Hoe goed ik de eerste avond was, zo slecht was ik de tweede. Vanavond waren er twee mogelijkheden: beter of slechter. Gelukkig gaat het beter dan woensdagavond want we zijn met velen aan elkaar gewaagd.”

De jachten tijdens deze zesdaagse zijn op het scherp van de snee. Feller dan de voorbije jaren, zo lijkt. De topkoppels - ook op de derde dag nog altijd met zes of zeven - geven elkaar geen duimbreed toe. In de finale van de eerste ploegkoers van de avond probeerden Keisse-Viviani het verschil te maken. De Ketele-Ghys reden, zonder hulp, het gaatje dicht. Daar profiteerden De Buyst-Van der Sande en de wereldkampioenen Kluge-Reinhardt van om een ronde te pakken. De Duitsers wonnen de koppelrit, de Lotto-tandem pakte de leidersplaats. (FHN)

De stand na de derde nacht van de 78ste Zesdaagse van Gent in ‘t Kuipke:

1. Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande 162 punten

2. Roger Kluge/Theo Reinhardt (Dui) 134

3. Yoeri Havik/Wim Stroetinga (Ned) 111

Op 1 ronde:

4. Iljo Keisse/Elia Viviani (Bel/Ita) 179

5. Kenny De Ketele/Robbe Ghys (Bel) 175

6. Otto Vergaerde/Jules Hesters (Bel) 112

Op 4 ronden:

7. Lindsay De Vylder/Moreno De Pauw (Bel) 159

Op 9 ronden:

8. Francesco Lamon/Michele Scartezinni (Ita) 46

Op 12 ronden:

9. Jesper Morkov/Roy Pieters (Den/Ned) 17

Op 13 ronden:

10. Jonas Rickaert/Stijn Steels (Bel) 59

Op 17 ronden:

11. Fabio Van Den Bossche/Nick Stöpler (Bel/Ned) 37

Op 20 ronden:

12. Gerben Thyssen/Marc Hester (Bel/Den) 24