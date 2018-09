Als het ploegenklassement een troostprijs wordt: Movistar voor het eerst sinds 2011 zonder podium in een grote ronde DMM

17 september 2018

21u25 0 Wielrennen De Vuelta is gereden. Simon Yates (Mitchelton-Scott) prijkt met zijn rode trui in Madrid op één. Enric Mas (Quick.Step) op twee en Miguel Angel Lopez (Astana) op drie. Geen Alejandro Valverde of Nairo Quintana. En dus geen Movistar op het eindpodium van een grote ronde in 2018. Qué pasa?

De drie grote ronden van het wielerjaar 2018 zijn voorbij. Opvallende vaststelling na de Giro, Tour en Vuelta: Movistar kleurde geen enkele keer het podium. De ploeg van manager Unzué stond sinds 2011 elk jaar in minstens één van de drie grote wielerronden op het ereschavot. Dit seizoen voor het eerst sinds de naamwisseling van Caisse d’Epargne naar Movistar niet. Met Alejandro Valverde, Nairo Quintana en Mikel Landa had de ploeg nochtans drie ijzers in het vuur. Maar de de drietand gaf in tegenstelling tot de hoge ambities niet thuis. Valverde strandde in eigen land op plaats vijf. Quintana reed in de Vuelta naar een voor zijn doen ontgoochelende achtste plaats en Mikel Landa bleef in de Tour op een zevende stek steken. Neen, dan kwam Richard Carapaz nog het dichtst met een vierde plaats in de Giro.

