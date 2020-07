Als geld geen issue is: steenrijke baas die imago van Israël wil oppoetsen heeft Froome beet, welke knechten volgen?

Wielrennen

“Als de baas iets in zijn hoofd haalt, dan moet alles wijken”, aldus Ben Hermans, wielrenner bij Israël Start-Up Nation. Woorden die omgezet worden in daden. Chris Froome verlaat aan het einde van het seizoen Team Ineos en trekt naar Israël Start-Up Nation . De volgende stap: versterking halen om de 35-jarige Brit bij te staan. Geld is geen issue.