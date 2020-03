Alpecin-Fenix anticipeert op het leven na de crisis: startovereenkomst met Ronden van Noorwegen en Oostenrijk JDK/DMM

20 maart 2020

06u40 0 Wielrennen Alpecin-Fenix, het team van Mathieu van der Poel, blijft optimistisch en probeert in deze onzekere tijden toch een beetje te anticiperen. De ploeg wil deelnemen in de Ronden van Noorwegen en Oostenrijk.

Geen voorjaarsklassiekers en dus is het voor elke renner behelpen. Mathieu van der Poel onderhoudt net zoals veel anderen zijn basisconditie. “Ik zat op schema en was vooral naar het tweeluik Ronde-Roubaix aan het werken”, zegt hij bij Sporza.

“Ik ben ergens wel bang om het coronavirus te krijgen. De longen kunnen permanent aangetast worden en dat is voor een sporter geen goede zaak. Ik heb al dingen gelezen over het virus en je weet niet wat wel te geloven en wat niet. Het stoort mij dat mensen die er niets van kennen ook hun mening geven.”

Alpecin-Fenix, de ploeg van de Nederlander, is al bezig met wat na de coronacrisis komt. “Aangezien het globale doel is om het wielerseizoen eind mei opnieuw op te starten, hebben we alvast een deelname-akkoord gesloten met de organisatoren van de Ronden van Noorwegen (21-24 mei) en Oostenrijk (27 juni-3 juli)”, luidt het op de sociale media.

“Uiteraard enkel als de omstandigheden het toelaten. Alles blijft vatbaar voor verandering. We respecteren de genomen maatregelen en aanbevelingen van de autoriteiten om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Dat is ook ons eerste doel”, voegt de ploeg er nog aan toe. (JDK)