Alle renners van Lotto-Soudal starten in vijfde rit Ronde van Polen: “Bjorg zou het zo gewild hebben” GVS

07 augustus 2019

13u36

Bron: VTM Nieuws, Belga 14 Wielrennen Alle renners van Lotto-Soudal starten in de vijfde rit van de Ronde van Polen, zo bevestigde de wielerploeg zelf op Twitter. Na het overlijden van Bjorg Lambrecht en de geneutraliseerde etappe van gisteren, mochten de renners zelf kiezen of ze vandaag nog op de fiets stapten.

Lambrecht kwam maandag om het leven na een val tijdens de derde etappe in de Poolse WorldTour-koers. De vierde etappe werd gisteren geneutraliseerd en als eerbetoon aan Lambrecht in groep afgelegd. De zes teamgenoten van Lambrecht - Sander Armée, Carl Frédérik Hagen, Tomasz Marczynski, Harm Vanhoucke, Jelle Wallays en Enzo Wouters - vertrokken als eersten en kwamen ook gezamenlijk als eersten over de finish. Het wielerteam liet zijn renners vrij om zelf te beslissen of ze ook vandaag nog deelnamen.

De vijfde rit voert de renners over 153,8 kilometer van Wieliczka tot Bielsko-Biala.

It has been decided that all our Lotto Soudal riders will start in stage five of the @Tour_de_Pologne today and will ride for Bjorg. Start will be around 12h45. pic.twitter.com/1gxqhHi068 Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link

Wallays: “Zou me niet goed voelen als ik nu gewoon stop”

“Het was gisteren een lang en stevig gesprek”, aldus Jelle Wallays vandaag. “De meeste renners wilden verder koersen, voor een aantal mensen van de staf lag dat moeilijker. Dat begrijp ik, dat is voor iedereen anders en uiteindelijk moet elke renner de keuze zelf maken vandaag. Gisteren was een moeilijke dag, vooral de eerste kilometers in de etappe waren niet gemakkelijk. Niemand wist goed wat hij moest zeggen bij de start, al die camera’s staan je op gericht, maar eens we op dreef waren, ging het wel, kon je praten met je collega’s. We hebben allemaal enorm veel steun gehad van de andere renners, dat heeft me deugd gedaan, het was goed om te fietsen, op die manier al één en ander te verwerken. De rit had van mij zo lang niet moeten duren, maar het ligt nu achter ons.”

Net zoals zijn teammaats gaat Wallays straks van start. “Ik wil het proberen, want ik zou me niet goed voelen als ik nu gewoon stop en het niet probeer. Als ik onderweg merk dat het me te machtig wordt, kan ik nog altijd stoppen, dat is geen schande, maar ik wil het wel proberen. Ik besef dat het anders zal zijn dan gisteren, het wordt weer koers, er zal een winnaar zijn op het einde en pas in de wedstrijd zelf zal ik merken hoe mijn lichaam en hoofd reageert.”