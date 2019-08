Alle Belgen rijden EK: “Iedereen samengeroepen voor een kleine babbel” GVS

06 augustus 2019

12u03

Bron: Belga 0 Wielrennen Alle Belgen rijden de komende dagen hun wedstrijden op het EK wielrennen. Dat werd zopas bevestigd aan onze redactie. De renners stroomden gisteren toe in het teamhotel toen het nieuws ook binnensijpelde van het overlijden van Bjorg Lambrecht. “We hebben even samen gezeten met de renners, een gesprek gevoerd en iedereen verwerkt dit nu op zijn manier", vertelde bondscoach Rik Verbrugghe.

Het EK in het Nederlandse Alkmaar start morgen met de tijdritten voor de junioren en ook de mixed team relay, een nieuwe discipline waar Lotto-Soudalrenners Thomas De Gendt en Lawrence Naesen aan de slag gaan, samen met Otto Vergaerde die de geblesseerde Jonas Rickaert vervangt. Ook de komende dagen, tot en met zondag wanneer het EK wordt afgesloten met de wegwedstrijd bij de mannen, nemen alle Belgen deel. Dat werd zopas aan onze redactie meegedeeld.

"Alle tijdrijders stroomden gisteren toe in het hotel toen het nieuws ook binnenviel van Bjorg Lambrecht", vertelde bondscoach Rik Verbrugghe eerder op de dag vanuit Alkmaar. "Uiteraard was iedereen enorm onder de indruk en van slag. Bjorg was iemand die graag gezien was in het peloton. We hebben iedereen samengeroepen, een kleine babbel gedaan, een beetje groepstherapie of hoe moet je dat ook noemen. Je weet ook, in zo'n situatie, iedereen moet dat op zijn manier verwerken en het is een heel moeilijk gegeven, zo'n plots verlies. Het is heel triestig, voor zijn familie, zijn team, zijn ploegmaten, zijn vrienden, iedereen die hem lief was.”

Uiteraard was iedereen enorm onder de indruk en van slag. Bjorg was iemand die graag gezien was in het peloton. We hebben iedereen samengeroepen, een kleine babbel gedaan, een beetje groepstherapie of hoe moet je dat ook noemen Bondscoach Rik Verbrugghe

Rouwband

"Ik ga er wel van uit dat we dit EK met een rouwband afwerken", vertelt de bondscoach. "Dat zijn praktische dingen waar we nog niet echt mee bezig zijn geweest, maar uiteraard is Bjorg in onze gedachten. Als coach heb ik met Bjorg weinig samengewerkt, maar ik ken hem wel heel goed. Hij trainde regelmatig in de Ardennen en vertoefde daar dan met zijn ouders. Hij was heel hard met zijn vak bezig. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ja, hij was een groot talent, maar op dit moment doet dat er eigenlijk niet toe: talent of niet, zijn dood is een groot verlies voor iedereen die hem lief had, niet alleen voor de wielerwereld.”