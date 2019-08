Algemeen manager John Lelangue (Lotto-Soudal): “Bjorg blijft één van ons” Redactie

06 augustus 2019

20u36

Bron: VTM Nieuws 0

Eén dag na het tragische overlijden van wielertalent Bjorg Lambrecht (22) is de verslagen binnen zijn team Lotto-Soudal groot. Algemeen manager John Lelangue reageert aangeslagen op het tragische nieuws. “Het is nog onrealistisch, maar het is zo. Hij is er niet mee en wij moeten door. Hij blijft één van onze mannen en wij moeten er nu mee verder leven.” Lelangue zegt ook dat Lambrecht met ambitie naar de Ronde van Polen was afgezakt. “Wat gisteren is gebeurd, is tragisch voor iedereen. In de eerste plaats voor zijn familie, vrienden, fans, maar ook voor de ploeg, de organisatie en het wielermilieu.”

De jonge renner kwam zwaar ten val in de derde etappe in de Ronde van Polen en overleed later in het ziekenhuis. Vandaag werd tijdens de vierde etappe een emotioneel eerbetoon gehouden. De etappe was ingekort en geneutraliseerd.

Zijn team heeft nog niet beslist of het morgen aan de start komt van de volgende rit.