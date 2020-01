Algemeen alcoholverbod bij Lotto-Soudal Redactie

Algemeen alcoholverbod bij Lotto-Soudal

Wielrennen John Lelangue, de CEO van Lotto-Soudal, heeft een alcoholverbod ingevoerd voor het personeel en de renners van zijn wielerteam. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Voor de renners niks nieuws, voor het overige personeel werd de maatregel al ingevoerd tijdens het trainingskamp in december. Lelangue ontkent dat die ingreep iets te maken heeft met het incident in de Vuelta vorig jaar, toen performance manager Kevin De Weert naar huis werd gestuurd en ook een schorsing kreeg na een alcoholgerelateerd incident. “We hadden al een code of conduct. Ik heb die nu nog wat aangepast uit veiligheidsoverweging. Bijna elk personeelslid moet op bepaalde momenten van de dag met de auto rijden. Dan lijkt het ons beter om alcohol te bannen”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Elk personeelslid draagt tijdens koersen kledij van de ploeg met onze sponsors op. We zijn allemaal ambassadeurs van Lotto-Soudal. (...) Samen een koffie drinken is ook leuk.”

Wie toch zondigt tegen het alcoholverbod, zal een sanctie krijgen opgelegd. “Die staat zwart op wit in de code of conduct, die iedereen ondertekende, maar blijft intern”, wou Lelangue daar nog over kwijt, al kunnen en zullen er nog wel uitzonderingen worden gemaakt. “Bij speciale evenementen zoals een zege, een verjaardag of een receptie kan er uiteraard wel geklonken worden met een glas champagne. Het is aan de ploegleider tijdens de wedstrijd om te oordelen wanneer er sprake is van een speciaal event”, besluit Lelangue.