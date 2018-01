Alexandre Genniez wint GP La Marseillaise, Dimitri Claeys eerste Belg Redactie

28 januari 2018

19u28

Bron: Belga 0 Wielrennen Alexandre Geniez heeft de GP La Marseillaise (Fra/1.1) gewonnen. De renner van AG2R haalde het in een sprint met een kleine groep voor de Noor Odd Eiking (Wanty-Groupe Gobert) en zijn landgenoot Lilian Calmejane (Direct Energie). Eerste Belg werd Dimitri Claeys van Cofidis op een tiende plaats.

De wedstrijd werd gekleurd door een vroege vlucht die al meteen na de start vorm kreeg. Evaldas Šiškevicius (Delko Marseille Provence-KTM), Dries De Bondt (Vérandas Willems-Crelan), Brecht Ruyters (Cibel-Cebon), Iltjan Nika (Amore & Vita-Prodir), Tom Dernies en Emiel Vermeulen (beiden Roubaix-Lille Métropole). De Albanees Nika moest al vroeg de rol lossen, het kwintet keek niet om en reed een voorsprong van 5:30 bij elkaar.

Op de Col de l'Espigoulier moest ook Vermeulen zijn medevluchters laten rijden. Intussen kwam het peloton ook dichter en op Col des Cretes barstte niet alleen de kopgroep uiteen, ook in het peloton ging het snel. Lilian Calmejane (Direct Energie) en Alexandre Geniez (AG2R) gingen op de trappers taan, Tony Gallopin (AG2R) sprong mee. Achter hen volgde een groepje van zes, zonder Belgen: Valentin Madouas (FDJ), Julien Duval (AG2R), Jesús Herrada (Cofidis), Rémy Di Grégorio (Delko Marseille Provence - KTM), Guillaume Martin en Odd Christian Eiking (Wanty-Groupe Gobert). Voor de vroege vluchters was de wedstrijd voorbij, wat later zouden de zes achtervolgers voor de voet van de laatste klim de aansluiting maken bij de drie nieuwe leiders.

Negende ritzege Genniez

Maar ook die groep zou niet voorop blijven en een uitgedunde peloton van zo'n 30 stuks ging de finale in. Het was vervolgens Romain Bardet (AG2R) die versnelde. Andermaal ging Odd Christian Eiking (Wanty-Groupe Gobert) mee, net zoals Gallopin. Lilian Calmejane sloot wat later aan, net zoals Jesús Herrada (Cofidis), Guillaume Martin (Wanty) en Rémi di Grégorio (Delko Marseille Provence - KTM). In de laatste twee kilometer probeerde Calmejane nog te verrassen, zonder succes, net zo min als een poging van Di Grégorio. Uiteindelijk zouden uit de achtergrond nog vier andere renners aansluiten, met onder meer Geniez en hij sprintte aan de Orange Vélodrome naar de zege, de negende in zijn carrière met als uitschieters twee ritzeges in de Vuelta (2013 en 2016).