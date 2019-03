Alexander Kristoff wint Gent-Wevelgem na editie die gekleurd wordt door de wind DMM/GVS

31 maart 2019

16u47

Bron: Eigen berichtgeving 3 Gent-Wevelgem Alexander Kristoff heeft een zware editie van Gent-Wevelgem gewonnen. De Noor van UAE-Team Emirates won op de Vanackerestraat de sprint van een uitgedund peloton voor John Degenkolb en Oliver Naesen.

Gent-Wevelgem. Dat is de laatste jaren vooral Peter Sagan (drie keer eindwinst), wind en spektakel. Eén week voor de Ronde van Vlaanderen was het opnieuw uitkijken naar de stand en de kracht van de luchtstromen. 4 à 5 beaufort uit het noordnoordoosten. Dat betekende wind mee in de eerste wedstrijdhelft en zijwind in De Moeren.

Het zorgde ervoor dat de koers als een fuséé wegschoot vanop de Markt in Deinze. Gedragen door de wind werd in de eerste twee uren van de wedstrijd maar liefst 105 kilometer afgelegd. Al was dat niet het enige. Nog voor de passage door De Moeren ontstond in Gistel een monsterwaaier. Spektakel in de eerste wedstrijdhelft.

Van Aert, Van der Poel, Sagan, Terpstra, Gaviria en nog enkele andere favorieten kozen de vlucht vooruit. Deceuninck-Quick.Step, Lotto-Soudal, Naesen en Van Avermaet hadden de slag gemist. Het was organiseren in de achtervolging om de vluchters onder controle te houden.

En dat gebeurde ook. Veel meer dan één minuut kregen de favorieten vooraan niet toebedeeld. Na 100 kilometer in de aanval werden ze net voor de Plugstreets ingerekend. Dat gebeurde niet zonder dat Sagan, Trentin, Teuns en Teunissen een bonus cadeau kregen. Luke Rowe kwam er na een straf nummer als vijfde bij.

Stilaan was het tijd om de geweren te laden voor de tweede Kemmelberg. Stybar en Van Aert degradeerden de rest, maar raakten uiteindelijk niet weg. Met Viviani in het achtervolgende peloton trok Deceuninck-Quick.Step vol de kaart van de Italiaanse kampioen. Sagan en co werden op de lange weg naar Wevelgem ingerekend. Dan toch weer sprinten op de Vanackerestraat?

