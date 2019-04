Alberto Bettiol verrast iedereen en wint 103de Ronde van Vlaanderen DMM

07 april 2019

17u04 18 Wielrennen Alberto Bettiol heeft de 103de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De 25-jarige Italiaan van EF-Education First reed weg van de favorieten op de Oude Kwaremont en haalde het in zijn eentje op de Minderbroederstraat in Oudenaarde. Asgreen werd tweede, Kristoff won de spurt voor de derde plaats.

Vlaanderen Mooiste. Wielerhoogmis. Het summum van de Heilige Wielerweek. Bijnamen genoeg voor de Ronde van Vlaanderen. Favorieten ook. Wout van Aert, Zdenek Stybar, Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Mathieu van der Poel... Vooraf werd een renner of tien genoemd bij de start in Antwerpen.

Na het startschot van Bart De Wever trok het peloton zich op gang richting Vlaamse Ardennen. Een aanval met vier renners zorgde voor de gebruikelijke publiciteit, maar het koersfeit van de eerste wedstrijduren was de opgave van Niki Terpstra. De titelverdediger viel zwaar in de aanloop naar de eerste hellingen en moest opgeven.

Het was wachten op de Muur tot de wedstrijd helemaal zou ontploffen. Het peloton brak na de passage in Geraardsbergen in twee stukken. Naesen en Wellens misten de vlucht, de andere favorieten reden in één ruk naar de kop van de wedstrijd. Net voor de Kanarieberg vloeide alles weer samen. De koers kon herbeginnen.

Opnieuw was het een valpartij van een Nederlander die voor animo zorgde. Van der Poel kwam voor de tweede passage op de Oude Kwaremont op een vreemde manier ten val. Na een inhaalrace over de Koppen- en Taaienberg kwam hij vooraan weer aansluiten.

Ondertussen was niemand minder dan Sep Vanmarcke weggereden. Onze landgenoot was tot vrijdag twijfelachtig, maar kleurde nu als herboren een deel van de finale. Op de Hotond werd hij aan de zijde van mede-aanvaller Dylan van Baarle ingerekend.

Alles op de laatste dubbel Oude Kwaremont-Paterberg. Verrassend genoeg was het Bettiol die daar van alle grote namen wegreed. Niemand had een antwoord klaar. Van Avermaet en een verrassend sterke Van der Poel probeerden het nog op de Paterberg, maar ook zij kwamen niet dichter.

Bettiol moest het nog een dikke tien kilometer in zijn eentje te zien rooien, maar dat deed de Italiaan uitstekend. Bij de achtervolgende favorieten werd naar elkaar geloerd en dus had Bettiol vrij spel. Een verrassende, maar zeker niet onverdiende winnaar. Ook de tweede plaats ging met Kasper Asgreen naar een outsider. Alexander Kristoff won de sprint voor de derde plaats.