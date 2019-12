Exclusief voor abonnees Albert heeft raad voor Mettepenningen: «Práát met je jongens. Het zal je maar overkomen dat ze zich op het BK laten vloeren»

Redactie

31 december 2019

09u00

Sport

«’Ze koersen tégen elkaar’. Hoezeer Jurgen Mettepenningen zijn jongens ook in bescherming nam en Christoph Roodhooft aanduidde als grote aanstoker van de hele heisa in Diegem: je kon niet aan de vaststelling voorbij. Eén opmerking daarbij toch: op het moment dat Van der Poel wegrijdt, zit Sweeck Iserbyt niet in de weg. Eli maakt zélf een fout, waardoor een kloofje ontstaat. Iserbyt bleef dan op kop van de achtervolgende groep sleuren. Als je van jezelf beweert dat je je sterk voelt en altijd mee had kunnen zijn met Van der Poel, moet je er maar zorgen dat je dat gat binnen de kortste keren dichtfietst. En dat is helaas niet gebeurd.»

