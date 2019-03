Alaphilippe zet spurters een neus en wint verrassend massasprint in Tirreno-Adriatico DMM

18 maart 2019

Na twee keer Astana is het rijk weer aan Deceuninck-Quick.Step in de Tirreno-Adriatico. Julian Alaphilippe was in de voorlaatste rit naar Jesi verrassend de snelste na een massasprint. De Fransman won voor Cimolai en Viviani. Adam Yates vertrekt morgen als leider in de afsluitende tijdrit in San Benedetto del Tronto.

Is er nog leven na Deceuninck-Quick.Step en Astana in de Tirreno-Adriatico? Na Julian Alaphilippe, Elia Viviani, Alexey Lutsenko en Jakob Fuglsang was dat zo’n beetje de vraag bij de start van de zesde rit in Matelica. 195 kilometer verderop zou de aankomst in Jesi volgen.

De finale was vlak, dus konden we vantevoren een massasprint verwachten. Met de individuele tijdrit van morgen in het achterhoofd was het de laatste kans voor Viviani, Sagan en Gaviria op ritsucces. De in principe drie rapste sprinters stonden eerder in deze Tirreno-Adriatico op het podium in de etappe naar Foligno.

Onderweg een vrij geschiedenisloos gebeuren. Bij de vlucht van de dag zat wel één landgenoot: Gijs Van Hoecke hield de eer van Team CCC hoog. Verder waren ook nog Maestri, Ballerini, Bojev, Rojas, Dayer Quintana en King vooraan te vinden. In de laatste plaatselijke ronde in Jesi was hun aanval voorbij.

De sprintersploegen hadden hun inhaalrace naar goede gewoonte uitstekend getimed. In de aanloop naar de finale lieten Yves Lampaet en Zdenek Stybar zich zien in dienst van Viviani. Deceuninck-Quick.Step piloteerde zijn Italiaanse veelwinnaar in pole position naar de laatste rechte lijn.

Maar die licht oplopende aankomst kwam er sneller dan verwacht. Met Richeze en Alaphilippe zaten nog twee ploegmaats voor Viviani en zij trokken de sprint pas laat op gang. De andere spurters hadden zich in slaap laten wiegen en kwamen er niet meer over. Cimolai en Sagan reden naar plaats twee en drie. Viviani was een beetje ontstemd vierde. De eerste Belg was opnieuw Jens Keukeleire op een zevende plaats.

Voor Alaphilippe is het zijn zesde zege van het seizoen. Hij breng het totaal van Deceuninck-Quick.Step daarmee op 18 stuks. Dat is er één minder dan het oppermachtige Astana. Op zes koersdagen in de Tirreno-Adriatico is het ook al de derde keer dat de overwinning naar een renner van de ploeg van Patrick Lefevere gaat.