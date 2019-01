Alaphilippe wint tweede rit in San Juan, Evenepoel pakt na puike prestatie trui voor beste jongere: “Zwaarste kilometer uit mijn leven” DMM

28 januari 2019

23u29 0 Wielrennen Julian Alaphilippe is de winnaar van de tweede rit in de Ronde van San Juan. De renner van Deceuninck-Quick.Step haalde het solo op een hellende aankomst - de Alto de Punta Negra. In de achtervolgende groep speelde Remco Evenepoel een goed afstoppende ploegmaat. Fernando Gaviria blijft leider.

Dat het puffen was in Argentinië. Net als gisteren klom het kwik in Zuid-Amerika weer vlot tot een kleine veertig graden. Reden voor de organisatie om een beetje clementie te tonen aan de renners in de Ronde van San Juan. De start van de tweede rit werd een halfuur uitgesteld en de etappe zelf werd met 30 kilometer ingekort. 129,6 kilometer zweten in plaats van 160. Dat betekende ook drie in plaats van vier ronden op het plaatselijke parcours aan de aankomst. Een dankbare geste van de wedstrijdleiding, al bleef de aankomst met de Alto de Punta Negra wel een eerste test voor de mannen van het klassement.

Na een klassiek wedstrijdverloop met vier onbekende vluchters zou het ook op de slotbeklimming gespeeld worden. Deceuninck-Quick Step en BORA-Hansgroherolde rekenden de laatste aanvallers in met de absolute finale in zicht. Restten er nog 1000 meter met een gemiddeld stijgingspercentage van 8 procent. Vorig jaar werd Tiesj Benoot er derde. Naast Alaphilippe, Sagan en Quintana dus uitkijken naar de Belgen, want misschien kon ook Remco Evenepoel zich een eerste keer tonen.

Onze 19-jarige landgenoot maakte onderweg opnieuw een goeie indruk en zette zich in de finale als laatste man in het treintje voor Julian Alaphilippe. De Fransman zorgde bergop als eerste voor vuurwerk. Even leek het tot een driemansgevecht met Benoot en Quintana te komen, maar Alaphilippe muisde er alsnog vanonder.

In de slotmeters leek het een dubbeltje op zijn kant te worden. Tot een goed meegeschoven Remco Evenepoel, die de Alto de Punta Negra knap overleefde, in de achtervolgende groep voor stoorzender speelde. Consonni en Sagan kwamen zo niet meer tot aan het achterwiel van Alaphilippe. Opdracht geslaagd voor Deceuninck-Quick Step. Met een beetje dank dus aan Evenepoel. Jens Keukeleire werd eerste Belg op een vierde plaats. Evenepoel zelf eindigde dolblij als 15de. Na de rit kreeg hij ook de groene trui overhandigd als beste in het jongeren klassement.

Keukeleire: “Blij met vierde plaats, maar zit vooral met Wallays in”

De wedstrijd werd ook opgeschrikt door een zware val op 10 kilometer van de streep. Jelle Wallays raakte bij de valpartij betrokken en speelde daarbij enkele tanden kwijt. De renner van Lotto-Soudal werd naar het ziekenhuis afgevoerd, maar was bij bewustzijn. De gedachten van Jens Keukeleire gingen bij zijn vierde plaats dan ook meer uit naar zijn ploegmaat. “Het is leuk om hier vandaag als vierde aan te komen en mee te zijn met de eerste groep. Het is een signaal richting het voorjaar. Eentje die ik toch wel nodig had en deugd doet. Het plan van de ploeg was om Tiesj Benoot uit te spelen. Mocht hij het niet halen, dan was het aan mij. Dat is goed gelukt, maar nu denk ik vooral aan Jelle. Ik hoop dat hij oké is.”

Ook bij Tiesj Benoot ging de bezorgdheid naar zijn gevallen ploegmakker uit. Hij kreeg het nieuws van Wallays val pas na de rit te horen. “Ik had het gevoel dat ik met Quintana en Alaphilippe bij de beste drie op de slotklim behoorde. Alaphilippe is niet echt gedemarreerd. Hij vertrok op kousenvoeten. Het is jammer, maar het is toch teken dat de benen goed zijn. De val van Jelle? Ik heb het niet zien gebeuren, maar er gebeuren veel nutteloze dingen door de aanwezigheid van de onervaren, nationale selecties in de koers. Er wordt achteraan het peloton een onverantwoord gereden.”

Remco Evenepoel: “Zwaarste kilometer van mijn leven”

“De groene trui voor beste jongere?”, glunderde Remco Evenepoel na aankomst. “Het is een geweldig gevoel om voor het eerst met het team te winnen en hier in zo’n trui te mogen staan. Het was de zwaarste kilometer uit mijn leven. Ik wist dat ik mee moest op de slotklim. We wilden deze rit absoluut winnen. Of dat nu met mij of Julian was, maakte niet uit. Ik zag Alaphilippe vertrekken en dacht ‘oef, nu moet ik gewoon zorgen dat ik mee ben met de rest’. Ik denk dat de groep nog net op de lijn terugkomt, de verschillen zullen dus wel niet groot zijn.”