Alaphilippe wint de Brabantse Pijl na duel met Van der Poel, die net te laat komt met zijn jump

07 oktober 2020

17u15 24 Wielrennen Julian Alaphilippe heeft de Brabantse Pijl gewonnen. De Fransman mocht in Overijse voor het eerst in zijn carrière in de wereldkampioenentrui vieren. In een sprint met drie haalde hij het nipt voor Mathieu Van der Poel en Benoît Cosnefroy.

De Brabantse Pijl, dat is traditioneel de overgang van de Vlaamse naar de Waalse klassiekers. In coronajaar 2020 is het net andersom. Met de Moskesstraat in plaats van de IJskelderlaan was er plots ook een andere scherprechter. De favorieten bleven evenwel dezelfde: Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel.

De eerste aanval in de wedstrijd kwam op naam van Guillaume Van Keirsbulck te staan. Onze landgenoot raakte niet weg, iets later lukte dat wel voor zes anderen. Thomas Sprengers was de enige Belg vooraan. De maximale voorsprong die het peloton moest wegpoetsen bedroeg een zestal minuten.

Die voorsprong was er plots snel aan toen Stybar kopman Alaphilippe een eerste keer in stelling bracht. De eerste stroomstoot was een prelude op wat komen zou: op de Moskesstraat opnieuw Stybar met Alaphilippe. Van der Poel reageerde alert en schoof mee met de Franse wereldkampioen.

Het was het begin van een jojo-spelletje met Alaphilippe en Van der Poel in de hoofdrol. Cosnefroy, Colbrelli en Kwiatkowski losten en kwamen een aantal keer weer terug. Het resultaat was een boeiende finale. Cosnefroy was op de tweede Moskesstraat de enige die het geweld van Alaphilippe en Van der Poel wist te overleven.

De twee Fransen verstonden elkaar en ook van Van der Poel is geweten dat hij een mondje Frans begrijpt. De drie koersten samen naar de laatste beklimming van de Schavei, maar daar bleef een ultieme aanval uit. Cosnefroy ging uiteindelijk als eerste de sprint aan. Ideaal voor Alaphilippe.

De wereldkampioen nestelde zich schuin in het wiel van zijn landgenoot waardoor Van der Poel even werd vastgezet. De Nederlander kon zo niet meteen langszij komen. Alaphilippe gooide zijn handen daarna opnieuw rijkelijk vroeg de lucht in, maar de jump van Van der Poel kwam uiteindelijk net te laat.

