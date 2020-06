Alaphilippe verkende parcours Ronde van Vlaanderen: "Stak veel op en kreeg veel advies" Redactie

18 juni 2020

22u08

Bron: Belga 2 Wielrennen Deceuninck-Quick Step verzamelde zijn troepen de voorbije dagen in een vakantiehuis in Kaster voor een eerste kleine teamstage in de Vlaamse Ardennen. Julian Alaphilippe kon zo de wegen van de Ronde van Vlaanderen verkennen, waar de Fransman normaal op 18 oktober debuteert.

Alaphilippe deed onder meer ervaring op de Oude Kwaremont, Paterberg, Eikenberg en Koppenberg op. Met zijn ploegmaats verkende hij donderdag de laatste 150 kilometer van de Ronde.

"De verkenning van de Ronde van Vlaanderen was opwindend", reageerde de Fransman. "Het was mijn eerste keer hier, maar ik stak veel op en kreeg veel advies. Bijvoorbeeld van Dries Devenyns, die niet ver van de Oude Kwaremont woont. Iedereen weet dat de Ronde een iconische koers is en ik vond het een uitdaging het parcours te verkennen. Mijn doel om hier aan de start te komen motiveert me enorm. Ik kijk er erg hard naar uit om binnen vier maanden naar hier te komen."

Het was de eerste bijeenkomst van de ploeg sinds de corona-uitbraak en de annulering van de voorjaarskoersen. Het voltallige team trekt van 6 tot 23 juli ook nog eens op hoogtestage in de Italiaanse Dolomieten om de herstart van het seizoen voor te bereiden.

