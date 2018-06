Alaphilippe schenkt Quick.Step nieuwe zegeruiker. Moscon neemt leiderstrui van ploegmaat Kwiatkowski over Mike De Beck

07 juni 2018

16u20 0 Wielrennen Julian Alaphilippe heeft zijn palmares nog wat opgesmukt. De winnaar van de Waalse Pijl plaatste in Lans-en-Vercors op een aankomst bergop de juiste versnelling en won de vierde rit in de Dauphiné Libéré. Opnieuw prijs dus voor Quick.Step Floors. Gianni Moscon neemt dan weer de leiderstrui over van zijn ploegmakker Michal Kwiatkowski.

Na vier dagen is de speeltijd voorbij in de Dauphiné Libéré. De vlakke kilometers en de races tegen de klok behoren tot het verleden. Vanaf vandaag zijn de klimmers aan het feest in de voorbereidingswedstrijd op de Tour de France. Dat werd vrijwel meteen duidelijk in het begin van de vierde etappe. Vanaf de eerste kilometer werd de gashendel flink open gedraaid. Niemand kon wegrijden. Begrijpelijk, aangezien er na een uur koers een gemiddelde van liefst 52,1 km/u op de teller stond.

Keukeleire in de vroege vlucht

Na veel vijven en zessen ontspon er dan toch een kopgroep. Met voor vandaag de bestgeplaatste Belg. Jens Keukeleire zat in de vlucht van acht renners en reed zelfs een tijdje virtueel in de gele leiderstrui. Dé beklimming van de dag moest dan echter nog komen, met name de Col du Mont Noir. 17,5 kilometer klimmen aan 6,9 procent gemiddeld. De kopgroep werd uit elkaar geranseld en oudgediende Dario Cataldo trok er alleen op uit.

Alaphilippe werkt koelbloedig af

De 33-jarige Italiaan weerde zich bijzonder kranig. Aan de voet van de laatste klim (4,8 kilometer klimmen aan 7,5%) had Cataldo nog een voorgift van iets minder dan twee minuten. Dat verdween echter als sneeuw voor de zon en de klassementsmannen mochten op het voorplan treden. De snedige versnelling kwam van Daniel Martin. Sluw als Alaphilippe geworden is, kroop de Fransman in het wiel van de Ier. Om het op de streep koelbloedig af te maken.

Tiesj Benoot werd nog tiende in de rituitslag. Gianni Moscon is dan weer de nieuwe leider. De Italiaan van Sky heeft in het algemene klassement zes seconden voorsprong op zijn ploegmakkers Michal Kwiatkowski en Geraint Thomas. Team SKy boven dus in de Franse rittenkoers.

Toptien van de vierde etappe in het Critérium du Dauphiné:

1. Julian Alaphilippe (Fra/QST) de 181km in 4u26:58 (gem. 40,679234km/u)

2. Daniel Martin (Ier/UAD) op 0:00

3. Geraint Thomas (GBr/SKY) 0:00

4. Romain Bardet (Fra/ALM) 0:00

5. Pierre Latour (Fra/ALM) 0:05

6. Adam Yates (GBr/MTS) 0:05

7. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 0:05

8. Guillaume Martin (Fra/WGG) 0:08

9. Gianni Moscon (Ita/SKY) 0:08

10. Tiesj Benoot (Bel/LTS) 0:08

De stand:

1. Gianni Moscon (Ita/SKY) de 575,5km in 13u55:30 (gem. 41,32855km/u)

2. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) 0:06

3. Geraint Thomas (GBr/SKY) 0:06

4. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 0:48

5. Damiano Caruso (Ita/BMC) 0:49

6. Bob Jungels (Lux/QST) 01:05

7. Adam Yates (GBr/MTS) 01:11

8. Tiesj Benoot (Bel/LTS) 01:13

9. Romain Bardet (Fra/ALM) 01:41

10. Marc Soler (Spa/MOV) 01:48