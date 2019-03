Alaphilippe schenkt Deceuninck-Quick.Step zege in Tirreno-Adriatico, Van Avermaet tweede XC

14 maart 2019

16u23

Bron: Belga 2 Wielrennen Julian Alaphilippe heeft de tweede etappe in Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Fransman van Deceuninck - Quick.Step haalde het op de hellende aankomst naar Pomarance voor Greg Van Avermaet (CCC) en de Italiaan Alberto Bettiol (EF Education First). Tiesj Benoot (Lotto Soudal) werd vierde, Tim Wellens (Lotto Soudal) tiende. De Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott) finishte als vijfde en nam de leiderstrui over van zijn ploegmakker, de Australiër Michael Hepburn.

Gran victoria de Juliam Alaphilippe en la etapa 2 de l Tirreno Adriático 2019. #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/bf6A5XDVpz Dany Pro Cycling(@ DanyProCycling) link

De vlucht van de dag in de eerste rit in lijn van 195 kilometer werd al na enkele kilometers gevormd. De Spanjaard Markel Irizar (Trek-Segafredo) kreeg daarin het gezelschap van de Italiaan Mirco Maestri (Bardiani), de Eritreeër Natnael Berhane (Cofidis), de Oostenrijker Sebastian Schönberger (Neri Sottoli) en de Rus Stepan Kurianov (RusVelo). Hun maximumvoorsprong bedroeg iets meer dan vier minuten, maar op dertien kilometer van de aankomst was hun avontuur voorbij.

In de slotfase imponeerden de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en de Kazak Alexey Lutsenko (Astana) met demarrages, maar niemand raakte weg. Er werd gespurt met een select groepje en daarin toonde Alaphilippe zich oppermachtig.

Vrijdag staat de langste etappe, over 226 km van Pomarance naar Foligno, op het programma in Tirreno-Adriatico. Daar zijn de sprinters een eerste keer aan zet.

Van Avermaet: “Spijtig, maar Alaphilippe was sterker”

“Het is jammer dat ik opnieuw tweede word”, zei Van Avermaet na afloop. “Ik rijd een goede sprint, maar Julian was gewoon sneller en sterker. Dat is een beetje zuur, dat ik opnieuw tweede word. Maar goed, het is ook beter dan derde”, probeerde hij nog een grapje te maken. “Ik kwam naar hier hier voor een ritzege, dat is nog niet gelukt. Ik bots op iemand die opnieuw sterker is. Spijtig, ik ben die tweede plaatsen een beetje moe.”

Van Avermaet werd tweede in de Omloop en tweede in de vierde rit van de Ronde van Oman, waar hij ook een keer een derde stek pakte. Hij won wel begin februari de derde etappe in de Ronde van Valencia. “Ik moet het positieve onthouden”, eindigde hij. “Ik ben mee vooraan, knok voor de zege en word niet gelost. Mijn vorm is alleszins goed, maar het zou fijn zijn als ik nog eens een zege had gepakt.”

Uitslag (top 10)

1. Julian Alaphilippe (Fra/DQT) de 195.0km in 4u48:09 (gem. 40.603855km/u)

2. Greg Van Avermaet (Bel/CPT) op 0:00

3. Alberto Bettiol (Ita/EF1) 0:00

4. Tiesj Benoot (Bel/LTS) 0:00

5. Adam Yates (GBr/MTS) 0:00

6. Valerio Conti (Ita/UAD) 0:00

7. Primoz Roglic (Sln/TJV) 0:00

8. Wout Poels (Ned/SKY) 0:00

9. Jakob Fuglsang (Den/AST) 0:00

10. Tim Wellens (Bel/LTS) 0:00

Stand (top 10)

1. Adam Yates (GBr/MTS) de 216.5km in 5u10:34 (gem. 41.826767km/u)

2. Brent Bookwalter (VSt/MTS) op 0:00

3. Primoz Roglic (Sln/TJV) 0:07

4. Laurens De Plus (Bel/TJV) 0:07

5. Soren Kragh (Den/SUN) 0:22

6. Tom Dumoulin (Ned/SUN) 0:22

7. Sam Oomen (Ned/SUN) 0:22

8. Julian Alaphilippe (Fra/DQT) 0:27

9. Kasper Asgreen (Den/DQT) 0:37

10. Wout Poels (Ned/SKY) 0:47