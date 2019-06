Alaphilippe pakt tiende overwinning van het seizoen in Dauphiné, Yates als leider richting hooggebergte JH

14 juni 2019

16u28 2 Wielrennen Toch nog prijs voor Julian Alaphilippe in deze Dauphiné. Gisteren werd de Fransman nog derde, vandaag rondde hij een aanval van meer dan 200 kilometer af. Hij klopte Gregor Mühlberger in een bloedstollende sprint met twee. De favorieten hielden een snipperdag, Adam Yates blijft zo leider in het algemeen klassement.

Vandaag stond de langste etappe van de Dauphiné op het programma, tussen Saint-Vulbas en Saint-Michel-de-Maurienne lagen 229 kilometer. Heuvels genoeg om het verschil te maken: op acht verschillende hellingen waren punten voor het bergklassement te verdienen. De top van de laatste, de Col de Beaune, lag op een kleine acht kilometer van de finish.

Opnieuw startte het peloton in regenweer. Drie sterke mannen kon het weinig deren: Julian Alaphilippe, Gregor Mühlberger en Alessandro De Marchi gingen er na twaalf kilometer al vandoor. Aanvankelijk spartelde het peloton nog wat tegen, maar uiteindelijk moesten ze zich toch gewonnen geven. Ze gooiden verrassend genoeg de handdoek volledig, want het trio kreeg een voorsprong van ongeveer dertien minuten cadeau. Alaphilippe jaagt het bergklassement in deze Dauphiné na, in de tweede rit sprokkelde hij al twaalf punten, vandaag kwam de Fransman zeven van de acht hellingen als eerste boven. Daardoor neemt hij de bergtrui over van Sunweb-renner Casper Pedersen.

Parijs-Nice mag dan wel de ‘Koers naar de Zon’ als bijnaam hebben, voor de Dauphiné was het vandaag ook van toepassing. Hoe dichter bij de eindstreep, hoe meer de zon tevoorschijn kwam. De drie wisten ondertussen al dat ze onderling gingen vechten voor de overwinning, in het peloton hielden ze voor het grootste deel van de etappe een snipperdag. Alaphilippe was vooraan de grote favoriet op ritwinst, op de laatste helling van de dag, de Col de Beaune, ging hij tweemaal zijn kans, maar van Mühlberger en De Marchi geraakte hij niet af. Aan kop van het peloton kregen we een vertrouwd beeld: Team Ineos dat het tempo bepaalt, ze moeten het dan wel zonder Chris Froome doen, met Wout Poels hebben ze een andere kandidaat voor het eindklassement in de rangen.

Vooraan probeerden ze mekaar de nek om te wringen. De Marchi was de minste van de drie en moest Mühlberger en Alaphilippe meerdere keren laten gaan. Die laatste twee doken samen de afdaling in, waar Alaphilippe met de valpartij flirtte. De Oostenrijker en de Fransman reden met twee naar de finish en gingen sprinten om de overwinning. In een erg spannende sprint moest Mühlberger nipt de duimen leggen voor Alaphilippe, die zijn tiende zege van het seizoen pakt.

De favorieten hielden vandaag wapenstilstand, zowel de klim als de afdaling van de Col de Beaune baarde een muis. Wout van Aert moest wel al vroeg loslaten op de laatste helling, hij tuimelt (zoals verwacht) uit de top tien. Adam Yates gaat als leider het lastige slotweekend in. Dylan Teuns is nog altijd zijn eerste achtervolger, op vier seconden. Bjorg Lambrecht is de nieuwe leider in het jongerenklassement.

