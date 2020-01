Alaphilippe onder de indruk van Evenepoel: “Zijn niveau op stage was al érg hoog” TLB

13 januari 2020

11u16

Bron: La Dernière Heure 0 Wielrennen Ploegmaat Julian Alaphilippe verwacht veel van Remco Evenepoel, met wie hij samen de Waalse klassiekers rijdt. “Remco zal geweldige dingen bereiken, maar hij moet wel de tijd krijgen om zijn weg af te leggen.”

Alaphilippe glimlacht wanneer hij in Calpe een vraag krijgt over Remco Evenepoel. De springveer uit Saint-Amand-Montrond krijgt het toptalent uit Schepdaal in april aan zijn zijde in de Waalse klassiekers. Als tweevoudig winnaar van de Waalse Pijl is Alaphilippe goed geplaatst om in te schatten tot wat Evenepoel er in staat moet zijn. “Maar toch is het lastig”, geeft Alaphilippe toe bij La Dernière Heure. “Voorspellingen over Remco zijn altijd een beetje gevaarlijk, want we weten nog niet tot waar zijn mogelijkheden écht reiken.”

De verwachtingen van Alaphilippe liggen hoog, al vraagt hij ook om Evenepoel de nodige tijd te geven. “Hij heeft vorig seizoen iedereen verbluft met meerdere prestaties en vooral met de snelheid van zijn aanpassing aan het professionele peloton. Afgaande op zijn debuut op het hoogste niveau, lijkt het duidelijk dat hij een heleboel geweldige dingen zal bereiken. Maar gun hem de nodige tijd.”

De Fransman ziet ook dat Evenepoel klaar is voor het seizoensbegin. “Op deze stage heeft hij al een erg hoog niveau geëtaleerd. Ik voel dat hij er meteen wil staan. Remco is ontspannen, complexloos. Dat herken ik ook bij jongeren als Bernal, Pogacar of Van der Poel.”

Gilbert en Milaan-Sanremo

Alaphilippe staat zelf voor een atypisch seizoen. Het lichtgewicht rijdt de Ronde van Vlaanderen en mogelijk zal hij daardoor niet aan de start van Milaan-Sanremo staan. Voor Philippe Gilbert zou zo een belangrijke concurrent wegvallen. La Primavera is nog het enige ontbrekende wielermonument op het palmares van Gilbert. “Die mijlpaal bereiken, zou een enorme prestatie zijn”, aldus Alaphilippe. “Ik wens het ‘Phil’ ook toe. Ik ben niet vergeten welke rol hij gespeeld heeft bij mijn overwinningen van de voorbije jaren.”