Alaphilippe met helder hoofd naar Dauphiné: “Ik ben dankzij contractverlenging veel rustiger” GVS

08 juni 2019

23u48 0 Wielrennen Na een indrukwekkend voorjaar, begint Julian Alaphilippe (26) aan zijn tweede luik. Aan de vooravond van het Critérium du Dauphiné bekende de Fransman dat hij dankzij de contractverlenging bij Deceuninck-Quick.Step nu in alle rust zijn nieuwe doelen tegemoet kan gaan.

“Ik ben nu veel rustiger”, vertelt Alaphilippe. “Ik had veel gesprekken met het team, ook met degenen die mij wilden aantrekken. Maar ik ben blij dat ik hier kan blijven, bij de ploeg die vertrouwen in mij had toen ik jonger was. Mijn beslissing was niet ingewikkeld. Er werd mij ook niet gevraagd om binnenkort mee te spelen in het algemene klassement van de Tour. Dat was iets wat me zeer goed beviel.”

Dus vat de winnaar van onder meer Milaan-Sanremo de Dauphiné aan zonder stress. “Deze race lag me altijd. Ik droeg al eens de witte trui en won vorig jaar een rit. Maar deze keer zal dat in een andere gemoedstoestand zijn. Ik kom zonder klassementsambities omdat er een lange tijdrit van 26 kilometer is. Het doel is dus vooral om mij conditie weer op pijl te zetten, en het team een handje te helpen.”