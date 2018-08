Alaphilippe maakt favorietenrol waar in Clasica San Sebastian, Van Avermaet vierde



04 augustus 2018

17u42 12 Wielrennen Julian Alaphilippe heeft in de Clasica San Sebastian nog maar eens zijn hoogvorm geëtaleerd. De Fransman van Quick.Step Floors reed op de slotklim weg met Bauke Mollema en vloerde vervolgens de Nederlander in de sprint. Greg Van Avermaet werd vierde. De finale werd ontsierd door een zware val met Egan Bernal en Mikel Landa als voornaamste slachtoffers.

Na al het Tourgeweld stond er met de Clasica San Sebastian traditiegetrouw de eerste klassieker na de Ronde van Frankrijk op het programma. De renners moesten 229 lastige kilometers in het Baskenland bolwerken. Langs Belgische zijde was het vooraf vooral uitkijken naar Greg Van Avermaet en Tim Wellens. De laatste landgenoot die hier won: Philippe Gilbert, in 2011.

Zes renners kozen voor het hazenpad. Aritz Baguës en Pablo Torres waren de eerste aanvallers. Zij werden niet veel later vergezeld door Luis Mas, Cyril Barthe, Sergio Rodriguez en Loic Chetout. Het zestal kreeg niet bijzonder veel speelruime - de vroege vlucht was zoals verwacht niet meer dan een formaliteit.

Opschudding op twintig kilometer van de streep. Een serieuze valpartij in het peloton met onder meer Primoz Roglic, Mikel Landa en Egan Arley Bernal als voornaamste slachtoffers. Vooral die laatste twee waren er erg aan toe. Beide renners bleven roerloos op het asfalt liggen, maar waren wel bij bewustzijn.

Egan Bernal y Mikel Landa se retiran de San Sebastián por una caída. pic.twitter.com/WOcxB7bGo5 Fernando Angel(@ qhubofer) link

Hoe dan ook: de koers ging door. Uiteindelijk ontplofte de boel op de steile Murgil. Bauke Mollema pakte er uit met een verschroeiende versnelling, enkel Julian Alaphilippe had een reactie in huis. Zo kwam het vervolgens tot een sprint met z'n tweeën, waarin de Fransman eenvoudig de maat nam van de Nederlander. Greg Van Avermaet legde bestek op de vierde plaats.

JULIAN ALAPHILIPPE 🇫🇷

De bergkoning van de Tour de France wint ook de Clásica San Sebastián! Jammer Bauke Mollema... #clasicasansebastian pic.twitter.com/GHwbA8WOrO Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link