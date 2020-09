Alaphilippe kroont zich tot wereldkampioen, Van Aert strandt op tweede plaats XC/SVBM

27 september 2020

16u36 10 WK wielrennen Niet Wout van Aert, maar Julian Alaphilippe heeft zich in het Italiaanse Imola tot wereldkampioen gekroond. De Fransman van Deceuninck-Quick.Step gooide al z’n rivalen overboord op de laatste beklimming van de Cima Gallisterna en hield knap stand in de slotkilometers. Wout van Aert won de sprint voor de tweede plaats.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De koers in Imola volgde het klassieke scenario van een WK: een vroege vlucht met enkele exoten die onder controle werd gehouden door het peloton. Daar namen de Zwitsers en de Denen de koers aanvankelijk in handen. Voorin bleven de Duitser Jonas Koch en de Torstein Traeen het langst tegenspartelen. Op zo’n 80 kilometer van de finish begon de nervositeit stilaan te stijgen: de finale kon beginnen.

Op de op twee na laatste beklimming van de Cima Gallisterna voerden de Fransen een flinke tempoversnelling door. Het peloton kraakte in al z’n voegen en werd op een lang lint getrokken. Het moordende tempo betekende ook meteen de doodsteek voor de laatste overblijvers van de vroege vlucht.

Actieve Belgen, Pogacar steekt vuur aan de lont

Op twee ronden van het einden verschenen de Belgen ten tonele. Eerst was het aan Oliver Naesen om zichzelf op te offeren, daarna reden Stuyven en Serry hun ‘kas’ leeg voor grote kopman Wout van Aert. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde stond Tadej Pogacar plots aan de kant voor een fietswissel. De Tourwinnaar nam redelijk eenvoudig z’n stekje in het peloton weer in.

De fietswissel van vorig weekend inspireerde het Sloveense wonderkind tot een demonstratie op La Planche des Belles Filles en ook nu toonde Pogacar zich. In de voorlaatste ronde gebruikte de Sloveen de Cima Gallisterna als springplank.De Belgen Benoot, Vliegen en Wellens hielden Pogacar lang in het vizier, maar de 22-jarige dook toch met een voorsprong van een kleine halve minuut de slotronde in.

Sterke Van Aert moet Alaphilippe laten rijden

In de laatste ronde reageerde een sterke Van Aert op enkele speldenprikken, maar de beslissing viel op de laatste beklimming van de Cima Gallisterna. Hirschi en Kwiatkowski probeerden het, maar Julian Alaphilippe schoot de strafste kogel van allemaal af. De Fransman reed iedereen - Van Aert incluis - uit het wiel. Alaphilippe moest wel nog meer dan tien kilometer standhouden.

De voorsprong van Alaphilippe was nooit groter dan 15 seconden, maar de eenzame koploper hield stand. Mede door het gebrek aan hulp van Roglic richting Jumbo-Visma-ploegmaat Van Aert. Onze landgenoot won eenvoudig de sprint voor de tweede plaats, maar moest dus net als in de tijdrit genoegen nemen met zilver. Marc Hirschi werd derde.

Op 3 oktober gaat op Sicilië de Ronde van Italië van start. Wie grijpt volgens u de roze trui? Selecteer uw favorieten in het wielerspel Gouden Giro en maak kans op 5.000 euro cash en geweldige dagprijzen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.