Alaphilippe: “Ik neem de volle verantwoordelijkheid voor mijn zwieper” - Pogacar en Hirschi in koor: “Zo’n dingen kunnen helaas gebeuren” JSU/DMM/SVBM

04 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Wielrennen Geen zege in de regenboogtrui in Luik-Bastenaken-Luik voor Julian Alaphilippe. De Fransman verloor de zege door zijn armen te vroeg in de lucht te gooien en door een declassering na een zwieper. “Ik neem de volle verantwoordelijkheid”, laat hij weten in een eerste reactie.”

Wat een finale was dat, zeg. De slotkilometer van Luik-Bastenaken-Luik was niet voor hartlijders. De hoofdrol was voor wereldkampioen Julian Alaphilippe. De Fransman ging in volle sprint op de wandel met Hirschi en Pogacar. Met de meet in zicht gooide hij daarna ook nog eens zijn armen te vroeg in de lucht. Roglic kon daardoor de zege in extremis nog wegsnoepen. Alaphilippe werd voor zijn manoeuvre teruggezet van plaats twee naar plaats vijf in de daguitslag.

“Ik voelde me de hele dag door goed”, vertelde Alaphilippe in een eerste reactie op de website van Deceuninck-Quick.Step. “De ploeg verzette geweldig veel werk om me de hele dag te beschermen. Ik kon aanvallen op het steilste stuk van de Roche-aux-Faucons en kon er samen met de anderen de selectie doorvoeren. We werkten daarna goed samen en ik voelde veel vertrouwen bij het ingaan van de laatste kilometer.”

Alaphilippe begon zijn sprint op 200 meter van de meet, maar toen ging het mis. “Ik beging een fout en neem de volle verantwoordelijkheid. Ik ben me ervan bewust dat mijn zwieper voor problemen zorgde bij andere renners en ik wil me daarvoor verontschuldigen. Toen ik gerecupereerd was en de beelden opnieuw bekeek, begreep ik dat ik Hirschi had gehinderd. Ik wil wel onderstrepen dat ik het niet met opzet deed. Ik kan niet anders dan de beslissing van de jury respecteren. Ik heb geen enkel excuus. Het zal me nooit meer gebeuren en gelukkig was er met Primoz Roglic toch een mooie winnaar. Ik heb wel de druk van die regenboogtrui gevoeld - alle anderen reden tegen mij, wat normaal is. Ik ben wel tevreden dat ik mijn trui kon tonen want in een moeilijke koers.”

“Mijn tweede fout was dat ik mijn handen te snel in de lucht heb gestoken. Het is de eerste keer dat me dat overkomt en ik denk ook de laatste keer. Het is wat jammer dat me dit vandaag in la Doyenne overkomt. Maar ik heb alles gegeven en ik heb dus geen spijt. Ik ga me nu focussen op de volgende wedstrijden.”

Van Slijcke: “Enorm hard vloeken, maar het is wat het is”

Ploegleider Rik Van Slijcke aanvaardde dat Julian Alaphilippe naar plaats vijf werd teruggezet in de uitslag van Luik-Bastenaken-Luik. “Dit is uiteraard enorm hard vloeken. Wij dachten eerst dat hij gewonnen had aan de hand van de info die we kregen van de koersradio. Op vertraagde beelden zagen we daarna wel dat hij geklopt was. De declassering? De jury beslist. Het is wat het is. In het wielrennen vragen we nu dat er een rechte lijn gehanteerd wordt, dat komt iedereen ten goede.”

“We moeten eerlijk zijn. Als wij verliezers zijn, dan gaan we misschien ook discussiëren. Wij bekijken het nu wel vanuit een ander standpunt. Julian is erg ontgoocheld en dat is begrijpelijk. Er was veel miserie in de koers vandaag met een val en een kapotte schoen. En dan kan hij toch wegrijden en met de vier beste van het moment sprinten om de zege in de regenboogtrui na een hectische week.”

Pogacar: “Ik ging voor de zege, maar I’ll be back”

Tourwinnaar Tadej Pogacar was samen met Marc Hirschi de grote dupe van het manoeuvre van Julian Alaphilippe. De Sloveen had net als de Zwitser kunnen winnen. “Ik zag de lijn en ging vol voor de zege. Ik voelde me heel goed, maar toen kwam dat moment. Ik zag mezelf echt crashen, maar kon nog net op de fiets blijven. Ik ben blij dat ik nog derde werd.”

“Ik volgde Hirschi, want ik wist dat hij een goeie sprint zou rijden. Ik wou links voorbijgaan, maar toen ging Alaphilippe naar het midden. Hirschi raakte ingesloten, schoot uit z'n pedaal en zo kwam ook ik bijna ten val. Zo’n dingen gebeuren helaas. Ik hou wel van deze koers. Volgend jaar hoop ik op beter weer. I’ll be back.”

Hirschi: “Kan gebeuren in de sprint”

Marc Hirschi leek op weg om na de Waalse Pijl ook Luik-Bastenaken-Luik te winnen, maar de Zwitser moest tevreden zijn met de tweede plaats. “De benen waren goed en ik zat in een goede positie. Uiteindelijk ben ik tweede, maar ik ben gemotiveerd om terug te komen. Iedereen wil deze koers winnen, ik heb genoten van vandaag.”

Wat vond Hirschi van het manoeuvre van Julian Alaphilippe? De Fransman week van z'n lijn af en hinderde zo de Zwitser. “Ik heb de beelden nog niet gezien, dus het is lastig om er iets over te zeggen”, bleef Hirschi rustig. “Ik zat heel dicht op z'n achterwiel. Op het moment dat ik mijn sprint wou inzetten, ging hij een beetje naar links. Hij raakte m’n achterwiel lichtjes, maar oké. Dat is wielrennen en het kan al eens gebeuren in de sprint.”

