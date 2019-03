Alaphilippe: “Fuglsang was sterk, pas in de laatste bocht wist ik dat ik ging winnen” GVS

09 maart 2019

15u45

Bron: Sporza 0

“Het was mijn eerste deelname aan de Strade Bianche, dus was ik heel gefocust”, sprak winnaar Julian Alaphilippe meteen na zijn triomtocht in het flashinterview. “In de finale, maar ook zeker ervoor, was mijn grote bezorgdheid om vooral niet te vallen. Ik had ook het geluk dat ik geen enkele keer plat reed. Bovendien werd ik goed omringd door mijn ploegmakkers van Deceuninck-Quick.Step.”

Toen de Fransman met Jakob Fuglsang op pad ging, voelde Alaphilippe niet dat de buit hoe dan ook binnen was. “Fuglsang was sterk. Ik voelde me ook goed, maar de benen werden toch wat zwaar. Zo groot was het zelfvertrouwen dus niet, enkel toen ik de laatste bocht aansneed, wist ik dat de zege voor mij was. Ik ben enorm blij.”