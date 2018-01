Alaphilippe droomt van grote successen: "Het maakt niet uit in welke klassieker" YP

09u25

Bron: Belga 1 TDW Wielrennen Julian Alaphilippe (25) kende een moeilijk seizoen vorig jaar nadat hij door een knieblessure lange tijd buiten strijd was en zowel de Ardense klassiekers, als de Tour aan zich voorbij zag gaan. "Ik hoop in 2018 gespaard te blijven van pech en meer te winnen", aldus de Fransman van Quick-Step Floors.

Alaphilippe toonde zich vorig jaar voor het eerst in het seizoen in Parijs-Nice met een tweede plaats in de openingsrit die op waaiers werd getrokken en waarbij hij de sprint verloor van Arnaud Démare. Vervolgens pakte hij de zege in de tijdrit naar Mont Brouilly waar hij de leiderstrui ook greep. Uiteindelijk zou hij strandden op een vijfde stek in het eindklassement. Een week later verloor hij de sprint van Michal Kwiatkowski en Peter Sagan in Milaan-Sanremo en werd hij derde. Zijn geliefkoosde klassiekers in de Ardennen moest hij missen wegens een knieblessure die hij opliep in de Ronde van het Baskenland begin april. Een operatie drong zich op en de Fransman keerde pas terug in de GP Cerami midden juli. Daarna won hij wel nog een rit in de Vuelta en werd hij tweede in de Ronde van Lombardije.

TDW Cycling: Team Quick-Step Floors 2018 / Media Day Julian Alaphilippe (FRA)/ Interview / Team Quick-Step Floors (BEL)/ Media Day / ©Tim De Waele

"Ik wil na al die ereplaatsen de voorbije jaren eindelijk eens enkele overwinningen pakken", stak de Fransman van wal. Welke klassieker was dan wel zijn favoriet? "Maakt niet uit", repliceerde hij, "ik wil altijd mee vooraan strijden, over een lange periode, en gewoon winnen: Milaan-Sanremo, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik. Kies maar, mij maakt het niet uit. Ook in de Tour, die ik vorig jaar moest missen, wil ik graag scoren. Ik ben intussen een jaartje ouder en hoop dat ik minder fouten maak in een koers. Ik moet kalmer blijven, het afmaken of mijn ploegmaten helpen het werk af te ronden."

Julian Alaphilippe had de vorige jaren nog oud-winnaar Daniel Martin nog aan zijn zijde in de Ardense klassiekers. In 2018 zal hij dé kopman bij uitstek zijn, al is er ook nog altijd de Luxemburger Bob Jungels die in de schaduw kan opereren. De Fransman werd bij zijn debuut in 2015 in de Waalse Pijl meteen tweede, net zoals het jaar nadien. Ook in Luik-Bastenaken-Luik werd hij in 2015 fr runner-up na Alejandro Valverde. "Ik ben enorm gemotiveerd om Alejandro te verslaan. Maar ik kijk niet alleen naar hem, er zijn meerdere kanshebbers in die Ardense klassiekers."

Photo News Alaphilippe (links) naast Gaviria.

Zdenek Stybar wil meer winnen: "Het kon de voorbije jaren beter"

Zdenek Stybar (Quick-Step Floors) kleurde mee het slotpodium van de teampresentatie van Quick-Step Floors in Calpe. Samen met Julian Alaphilippe, Bob Jungels, Fernando Gaviria en Philippe Gilbert moet hij als kopman mee voor resultaten zorgen.

32 is Stybar intussen en met ritzeges in de Tour (2015) en Vuelta (2013), de zege in de Strade Bianche in 2015, enkele ritoverwinningen in de Eneco Tour en twee nationale titels pakte de Tsjech al enkele mooie bloemenruikers in zijn carrière. In de voorjaarsklassiekers behaalde hij de voorbije jaren al een rist ereplaatsen, tweede in de E3 Harelbeke van 2015 en al twee keer tweede in Parijs-Roubaix (2017 en 2015). Zowel in 2016, als in 2017 boekte hij slechts één zege.

Photo News

"Het kan beter", vertelde teammanager Patrick Lefevere bij de teampresentatie. En dat beseft ook Stybar zelf. "Ik wil meer winnen", klonk het, "maar gemakkelijk is het niet. In een klassieker komt er vaak ook wat geluk bij kijken. Vorig jaar in de sprint tegen Greg op de wielerpiste van Roubaix kwam ik net te kort. Ik doe een sprint uit het boekje, maar Greg was net dat tikkeltje sterker en dus werd ik tweede, opnieuw en dat was een fikse ontgoocheling."

Photo News Stybar (rechts) met Jungels.

Stybar begint aan zijn achtste jaar bij de ploeg van Patrick Lefevere en was de voorbije jaren vaak de schaduwkopman, samen met Niki Terpstra die wel al enkele klassiekers wist te winnen. Nu Tom Boonen met wielerpensioen is, stijgen de kansen van de Tsjech. Al mikt Philippe Gilbert eveneens op succes in dat Vlaamse voorjaar. "Dat is de sterkte van ons team", beseft de Tsjech als geen ander. "Meerdere kopmannen uitspelen, meerdere troeven in handen hebben."

In 2015, toen kopman Tom Boonen in de lappenmand lag, koerste Quick-Step volgens Bradley Wiggins als konijnen in de koplamp van een auto in het voorjaar. Te veel renners roerden zich in afwezigheid van de grote kopman, staken elkaar soms stokken in de wielen. Zal dit verschijnsel zich in 2018 opnieuw voordoen, in het eerste jaar na Tom Boonen. "Dat denk ik niet", meent de Tsjech, "in de eerste plaats is het aan de ploegleiding om een goede tactiek te bepalen, een plan van aanpak. En we zijn als renners oud en wijs genoeg om met elkaar te spreken in de koers. Samen winnen is ons devies en dat zal in 2018 niet anders zijn. Ik hoop dat ik daartoe ook mijn steentje kan bijdragen."

TDW