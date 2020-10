Alaphilippe de beste in Brabantse Pijl: “Revanche voor Luik-Bastenaken-Luik? Zo zie ik het niet, nee” Redactie

07 oktober 2020

17u44 2 Wielrennen Weer een vinkje erbij op zijn palmares. Julian Alaphilippe heeft nu ook de Weer een vinkje erbij op zijn palmares. Julian Alaphilippe heeft nu ook de Brabantse Pijl gewonnen . Hij klopte Mathieu van der Poel in een prangende sprint. “En zeggen dat ik hier eigenlijk niet eens zou starten.”

Het plan van Alaphilippe was eigenlijk om de Amstel Gold Race te rijden, maar die werd geannuleerd. Daarom voegde de wereldkampioen de Brabantse Pijl nog toe aan zijn programma. Mét succes, dus.

“Ik ben hier uiteraard heel blij mee”, aldus de Fransman. “Deze koers ligt me goed en deze zege helpt om de ontgoocheling van vorige zondag in Luik-Bastenaken-Luik door te spoelen. Of dit een revanche is? Nee, zo zie ik het niet. Ik was zondag héél teleurgesteld en ik wilde me hier vooral amuseren en mijn best doen. En genieten van deze trui. Dat heb ik ook kunnen doen.”

Met Benoît Cosnefroy had Alaphilippe een goeie bondgenoot in de strijd tegen Van der Poel. “We kennen elkaar. Ik zei dat ik à bloc zat en de samenwerking was goed. We wisten dat Van der Poel heel sterk was op deze aankomst. Ik denk dat de mensen ook een spannende finale hebben gezien.”

Voor Alaphilippe is het zijn eerste zege in de regenboogtrui. “Hoe dat voelt? Heel speciaal. Het is al een apart gevoel om dat shirt ‘s ochtends te kunnen aantrekken, laat staan om erin te winnen. Alles wat ik nu nog win, is bonus.”

