Alaphilippe aan vooravond Tour of Guangxi: "Dit is mijn beste seizoen als prof"

Bron: Eigen berichtgeving 0 TDW Julian Alaphilippe, Caleb Ewan en Wang Meiyin. Wielrennen Tiende op het wereldkampioenschap na een dijk van een wedstrijd en tweede in de Ronde van Lombardije. Julian Alaphilippe is op dreef de laatste weken. De Fransman van Quick.Step-Floors start straks in de allerlaatste WorldTour-wedstrijd in China als torenhoog favoriet. "Ik ben nog fris, dus het kan in principe wel."

Het was een ontspannen Julian Alaphilippe op de persconferentie aan de vooravond van de Tour of Guangxi. De haren keurig in piekjes gelegd en de wispelturige snoet voldaan met een dikke grijns. "Het is mijn tweede keer hier in China. Drie jaar geleden was ik hier voor het eerst voor de Ronde van Peking. Vandaag ben ik terug. Cool. Het is hier anders dan in Europa, maar ik houd ervan om te reizen en nieuwe plaatsen te ontdekken. Het is ook goed dat we zo de koers naar China brengen."

Over zijn ambities spuide de Fransman iets meer mist. "Ik denk niet dat ik de enige favoriet ben. Ik zal eerlijk zijn, ik heb er eigenlijk geen idee van. De vlakke etappes zijn uitnodigend voor de sprinters en wij hebben Gaviria. Het is aan het eind van het seizoen altijd een beetje afhankelijk van wat de benen zullen zeggen."

'King Julian' zag de helft van zijn wielerjaar door een knieblessure in duigen vallen. "Dat is een slechte herinnering. Het deed pijn om de Waalse klassiekers en de Tour te missen, maar het heeft er wel toe geleid dat ik nu nog behoorlijk fris ben. Bovendien beschouw ik dit als het beste seizoen uit m'n profcarrière. We zullen zien of ik er hier in China nog een verlengstuk aan kan breien."

Ewan: "Ik heb zes weken niet gekoerst, mijn benen zijn dus een vraagteken"

Met drie -misschien zelfs vier- vlakke etappes op zes wordt de Tour of Guangxi wellicht spek naar de bek van de sprinters. Caleb Ewan staat met tien overwinningen dit seizoen op vier rozen van zegekoning Marcel Kittel. "Ik denk niet dat ik hem nog zal evenaren dit jaar. Mijn laatste wedstrijd was de Tour of Great Britain en dat is al zes weken geleden. Mijn vormpeil is dus een groot vraagteken. Ik ben wel blijven trainen en ik ben ondanks dit lange seizoen nog behoorlijk fris. Ik startte eind januari al in de Tour Down Under, maar mijn team zorgt echt voor een goed uitgebalanceerde planning."

De Australiër wordt vaak nagekeken omwille van zijn aparte sprinthouding waarbij hij ver over zijn stuur leunt. "Ik heb inderdaad al gehoord dat sommige mensen dat proberen te imiteren. Ik denk niet dat het iets gevaarlijks is. Tenzij je voorover valt natuurlijk, dan ga je los op je gezicht."

