Al zeker geen Vuelta: Campenaerts zit zonder koersprogramma

17 augustus 2019

Victor Campenaerts, nu nog Lotto-Soudal, volgend jaar Team NTT (Dimension Data) is opnieuw volop aan het trainen. Doel is om na een fysieke en mentale dip zijn beste benen terug te vinden tegen het WK individueel tijdrijden op woensdag 25 september in Northallerton (Yorkshire). Een belangrijke afspraak voor Campenaerts, want naast de wereldtitel of een medaille staat ook een olympisch ticket voor Tokio 2020 op het spel. Daarvoor moet de werelduurrecordhouder en bronzen plak van Innsbruck 2018 (na Dennis en Dumoulin) minstens in de top acht eindigen. Opmerkelijk is wel dat Campenaerts voorlopig geen andere wedstrijden op zijn programma heeft staan. De betrachting was aanvankelijk om hem klaar te krijgen voor de Vuelta (24/8-15/9). Maar in de gisteren vrijgegeven selectie van Lotto-Soudal ontbreekt zijn naam. De komende weken is de ploeg onder meer nog actief in de Ronde van Duitsland (29/8-1/9) en de Ronde van Groot-Brittannië (7-14/9). Mogelijk zijn dat nog alternatieven.