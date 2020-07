AG2R? Van Avermaet, daags voor de Strade Bianche, over zijn toekomst: “Ik houd alle opties open” MG/MCA/TLB

31 juli 2020

11u17

Wielrennen Greg Van Avermaet (35) houdt alle opties voor het seizoen 2021 en daarna open. Dat zegt hij voor de start van de Strade Bianche. Als teammanager Jim Ochowicz geen vervangende sponsor vindt voor CCC, dreigt de ploeg van Van Avermaet op het einde van dit jaar te verdwijnen.

Van Avermaet zou volgens de Franse sportkrant L’Equipe en volgens Le Soir al een contract met het Franse AG2R hebben getekend. Dat betekent dat hij ploegmaat zou worden van zijn vriend Oliver Naesen.

Maar Van Avermaet ontkent: “Ik houd alle opties open. Ik wil eerst afwachten wat er met deze ploeg gebeurt. Ik heb vertrouwen in Jim Ochowicz, die nu een nieuwe sponsor zoekt. Het liefst blijf ik bij deze ploeg. Ik wacht op zijn beslissing. Daarna zal ik knopen doorhakken.” Volgens de richtlijnen van de wereld wielerbond UCI mogen transfers niet voor 1 augustus gebeuren. Officieel mag Van Avermaet pas dan communiceren over een eventuele transfer.

Van Avermaet over de Strade : “Eigenaardig om hier van start te gaan”

Morgen begint ‘Gouden Greg er dus weer aan met de Strade Bianche. Het blijven ongewone omstandigheden, erkent hij. “Anders heb je altijd wel wat voorbereidingskoersen waar je je conditie en die van de anderen een beetje kan leren kennen. Da’s nu een beetje moeilijk, nu kan het enkel met trainingsmakkers. Het is toch wel een beetje nieuw.”

Het is ook “eigenaardig” om meteen te starten met de Strade Bianche, vindt Van Avermaet. “’t Is toch een vrij technische koers. Daarom wordt het toch afwachten hoe alles zal evolueren en hoe de benen zullen reageren, na periode zonder competitie. Iedereen zal dat zo goed mogelijk hebben proberen stimuleren op training, om goed te zijn vanaf dag één. Elke wedstrijd wordt belangrijk. Of ik meteen op de zege mik? Dat doe ik overal.”

